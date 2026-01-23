Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Guerra de bandas en el Santa Fe! El Tren de Aragua estaría tras la explosión con granada que dejó un muerto

La noche de terror que sacudió al barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, empieza a esclarecerse tras las primeras investigaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El general José Daniel Gualdrón precisó que el ataque con granada, que dejó un muerto y 13 heridos, fue un acto premeditado que no logró entrar al local, sino que estalló en el andén.

La víctima fatal fue identificada como un adulto mayor de 72 años, quien se desempeñaba como mesero del establecimiento y cuya vida fue segada por la onda explosiva mientras cumplía su jornada laboral.

La hipótesis principal de las autoridades apunta a una sangrienta disputa por el control del microtráfico en esta zona de tolerancia.

Según inteligencia policial, el Tren de Aragua busca expandir su dominio territorial y desplazar a bandas locales como “Los Boyacos”, que han operado históricamente en el sector.

Aunque el control del microtráfico es la línea más sólida, el Gaula de la Policía no descarta que el atentado también esté ligado a extorsiones.

Cabe destacar que el Tren de Aragua opera mediante cabecillas zonales que reportan a alias ‘Giovanni San Vicente’, y solo en lo corrido del último año se han reportado más de 15 capturas de esta organización en el barrio Santa Fe.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó el fallecimiento del trabajador y aseguró que no descansarán hasta capturar a los responsables.

En el lugar de los hechos, unidades de criminalística recolectan pruebas y videos de seguridad para identificar a los sujetos que lanzaron el artefacto.

