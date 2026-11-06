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Capturan en Guarne a un hombre requerido por orden judicial por actos sexuales con menor de catorce años

Capturaron en Guarne a un hombre requerido por orden judicial por actos sexuales con menor de catorce años; quedó a disposición del Tribunal Superior de Antioquia.

Publicado por: SoloDuque

Capturan en Guarne a un hombre requerido por orden judicial por actos sexuales con menor de catorce años
Foto: Policía Nacional
Capturan en Guarne a un hombre requerido por orden judicial por actos sexuales con menor de catorce años

Resumen: Resumen: Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron en Guarne a un hombre requerido mediante orden judicial por el delito de actos sexuales con menor de catorce años. El procedimiento se registró en la vía Medellín–Bogotá, sector Ricatrucha, y el capturado quedó a disposición del Tribunal Superior de Antioquia.

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En Guarne, oriente antioqueño, un hombre fue capturado mediante orden judicial por el delito de actos sexuales con menor de catorce años. El hecho se registró el miércoles 4 de noviembre de 2026, hacia las 10:50 de la mañana, en el kilómetro 21+400 de la vía Medellín–Bogotá, sector Ricatrucha.

Según versiones extraoficiales, el ciudadano era requerido por el Tribunal Superior de Antioquia y fue detenido por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte.

El capturado quedó a disposición del Tribunal Superior de Antioquia, mediante comunicación oficial, para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Un capturado no es un condenado: toda persona se presume inocente mientras la justicia determina su responsabilidad.

Lea también: ¡De un caso a siete! Capturan en Carepa a hombre investigado por presuntos actos sexuales con varios menores

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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