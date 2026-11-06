Capturan en Guarne a un hombre requerido por orden judicial por actos sexuales con menor de catorce años

Resumen: Resumen: Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron en Guarne a un hombre requerido mediante orden judicial por el delito de actos sexuales con menor de catorce años. El procedimiento se registró en la vía Medellín–Bogotá, sector Ricatrucha, y el capturado quedó a disposición del Tribunal Superior de Antioquia.