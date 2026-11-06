Capturan en Guarne a un hombre requerido por orden judicial por actos sexuales con menor de catorce años

Resumen: Resumen: Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron en Guarne a un hombre requerido mediante orden judicial por el delito de actos sexuales con menor de catorce años. El procedimiento se registró en la vía Medellín–Bogotá, sector Ricatrucha, y el capturado quedó a disposición del Tribunal Superior de Antioquia.
En Guarne, oriente antioqueño, un hombre fue capturado mediante orden judicial por el delito de actos sexuales con menor de catorce años. El hecho se registró el miércoles 4 de noviembre de 2026, hacia las 10:50 de la mañana, en el kilómetro 21+400 de la vía Medellín–Bogotá, sector Ricatrucha.
Según versiones extraoficiales, el ciudadano era requerido por el Tribunal Superior de Antioquia y fue detenido por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte.
El capturado quedó a disposición del Tribunal Superior de Antioquia, mediante comunicación oficial, para continuar con el proceso judicial correspondiente.
Un capturado no es un condenado: toda persona se presume inocente mientras la justicia determina su responsabilidad.
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