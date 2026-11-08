Capturan en el aeropuerto de Palmira a mujer señalada de enviar armas desde Estados Unidos

Una mujer colombiana fue capturada en el aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca, tras aterrizar en un vuelo procedente de Miami. Las autoridades la señalan de hacer parte de una red que habría enviado armas de guerra desde Estados Unidos hacia Colombia mediante envíos urgentes y encomiendas.

La captura se cumplió por orden judicial y fue dada a conocer por la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) este sábado 7 de noviembre. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la mujer.



Foto: Policía Nacional.

Un operativo con apoyo de Estados Unidos

Según la Policía Nacional, el procedimiento fue posible gracias a la cooperación entre autoridades de Colombia y Estados Unidos. En la operación participaron la Polfa, la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

La mujer es requerida por su presunta participación en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas. Esta es una acusación que aún debe ser probada en el proceso judicial, y la capturada tiene derecho a la presunción de inocencia.

De acuerdo con información conocida por medios regionales, la mujer llegó al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira en horas de la tarde, en un vuelo desde Miami, y fue abordada por uniformados de la Policía Nacional cuando se disponía a reclamar su equipaje. Ese detalle no aparece en el comunicado oficial de la Policía.

Una investigación que viene desde 2024

Las autoridades explicaron que esta captura es un avance en una investigación transnacional contra una presunta red dedicada al envío ilegal de material de guerra desde Florida, Estados Unidos, hacia la ciudad de Cali. Según el comunicado, el método era el de los envíos urgentes y las encomiendas.

La investigación se remonta al 23 de septiembre de 2024. Ese día, en una operación de «vigilancia en cosas», las autoridades colombianas incautaron un arsenal compuesto por cañones de fusil calibre 5,56 milímetros, conjuntos de tubo buffer para fusiles AR-15 y M4, correderas y cañones para pistolas Five-seveN, proveedores y tubos de gases.

Es decir, el material que se interceptó hace más de un año eran piezas y componentes de armas de uso restringido, que según la investigación habrían viajado desde Florida hasta Cali por los canales de mensajería.



Foto: Policía Nacional.

El compromiso anunciado por la Policía

La Policía Nacional, a través de la Polfa, aseguró que seguirá fortaleciendo la cooperación nacional e internacional para combatir el tráfico ilegal de armas, desarticular las redes criminales transnacionales y proteger la seguridad de los colombianos, mediante acciones investigativas dirigidas a las estructuras dedicadas a estas actividades.

Por ahora, el comunicado no detalla si la mujer ya fue presentada ante un juez ni cuándo se realizará la audiencia. Según medios como El Tiempo, será imputada por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, y su situación jurídica se definirá en el proceso judicial.

Los datos de la mujer y los detalles del expediente permanecen reservados mientras avanza la judicialización. Minuto30 seguirá atento a cualquier información oficial sobre este caso.



Foto: Policía Nacional.

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