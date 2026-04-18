Resumen: Adultos mayores fueron víctimas de hurto de vehículo en Galerías, Bogotá; el robo quedó registrado en video y genera preocupación.

¡Ni los abuelos se salvan! En video quedó un violento hurto de carro en Galerías, Bogotá

Un nuevo caso de hurto de vehículo quedó registrado en cámaras de seguridad en el sector de Galerías, en Bogotá, donde una pareja de adultos mayores fue víctima de un robo violento mientras intentaba ingresar a su vivienda.

El hecho ocurrió en la noche del pasado viernes 17 de abril, cuando las víctimas llegaban a su residencia. En ese momento, varios delincuentes los interceptaron de manera sorpresiva y, bajo intimidación con armas de fuego, ejecutaron el hurto en cuestión de segundos.

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, al menos dos sujetos descendieron para amenazar a la pareja, mientras otros cómplices permanecían en un vehículo cercano, facilitando la huida. Tras despojarlos del carro, los responsables escaparon rápidamente del lugar sin que se registrara una reacción inmediata de las autoridades.

El video del hurto ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes alertan sobre el aumento de este tipo de hechos en zonas residenciales de la capital. Usuarios en redes han pedido mayor presencia policial y estrategias efectivas para frenar la delincuencia.

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Este caso se suma a otros episodios recientes que evidencian la modalidad de robo mediante abordaje, especialmente en momentos en que las víctimas llegan o salen de sus viviendas, lo que incrementa su vulnerabilidad.

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