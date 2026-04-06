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Resumen: Capturan a 23 presuntos integrantes de ‘El Mesa’ en Bogotá, señalados de homicidios, sicariato y tráfico de drogas.

Golpe a ‘El Mesa’: 23 capturados por homicidios y narcotráfico en Bogotá

Un contundente operativo contra la criminalidad permitió la captura de 23 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’ en Bogotá, señalados de estar detrás de homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y otras actividades ilegales.

El resultado hace parte de la estrategia de seguridad “Bogotá Camina Segura”, liderada por la Policía Nacional de Colombia, que durante más de un año adelantó labores investigativas para desarticular esta estructura considerada altamente violenta.

De acuerdo con las autoridades, dentro de los capturados hay presuntos sicarios encargados de ejecutar asesinatos bajo órdenes de los cabecillas. Entre ellos figura alias ‘Nías’, señalado como jefe de esta red y con una trayectoria criminal de aproximadamente una década, a quien se le atribuyen más de 50 homicidios.

También fueron detenidos alias ‘Alejo’, supuesto coordinador de la organización en la capital; alias ‘Tavo’, vinculado a la planeación de homicidios contra quienes invadían territorios del microtráfico; y alias ‘Andrés’, quien presuntamente transportaba armas, droga y miembros del grupo bajo la fachada de conductor de taxi.

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Las investigaciones evidenciaron que la estructura utilizaba viviendas arrendadas por cortos periodos para ocultar armas y estupefacientes, desde donde distribuían droga en sectores como Suba, especialmente en barrios como La Gaitana, Lisboa, Bilbao y Santa Cecilia.

Las capturas se realizaron mediante 15 diligencias de allanamiento en diferentes puntos de la ciudad, así como en municipios como Soacha y Chiriguaná.

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Del total, 18 personas fueron detenidas en estos procedimientos (17 por orden judicial y una en flagrancia), mientras que otras cinco cayeron en operativos coordinados en distintas regiones del país.

Las autoridades también establecieron que esta organización, originaria de Bello, Antioquia, llevaba más de una década operando en Bogotá, donde consolidó redes de distribución de droga y control territorial.

A ‘El Mesa’ se le atribuyen al menos seis homicidios recientes, incluyendo casos que generaron alto impacto como el hallazgo de cuerpos embolsados en la vía Cota en 2025.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, desaparición forzada, extorsión y porte ilegal de armas.

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