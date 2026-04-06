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Resumen: Operativos en Medellín durante Semana Santa dejaron 132 capturados, incautación de drogas, armas y mercancía ilegal.

Operativos de Semana Santa en Medellín dejaron 132 capturados y un fuerte golpe al microtráfico

Las autoridades reportaron un fuerte golpe a la criminalidad en Medellín durante la temporada de Semana Santa, con un balance de 132 personas capturadas en medio de operativos desplegados en distintos puntos de la ciudad.

Las acciones fueron lideradas por la Policía Nacional de Colombia en articulación con la alcaldía, y estuvieron enfocadas en frenar delitos como el microtráfico, el hurto y otras economías ilegales que afectan la seguridad urbana.

De acuerdo con el reporte oficial, 122 capturas se realizaron en flagrancia, mientras que otras 10 se hicieron mediante orden judicial. Los operativos incluyeron allanamientos, controles al transporte y verificación de antecedentes en zonas priorizadas.

Drogas, armas y mercancía incautada

Durante los procedimientos, las autoridades lograron la incautación de ocho armas de fuego ilegales y más de 25 kilos de marihuana, además de otras sustancias como cocaína, bazuco, base de coca y drogas sintéticas.

A esto se suma la incautación de mercancía avaluada en cerca de $311 millones de pesos, así como la recuperación de vehículos, motocicletas y celulares que habrían sido robados.

Según las investigaciones, una parte importante de los capturados estaría vinculada a redes dedicadas al microtráfico y al hurto, actividades que impactan directamente la convivencia ciudadana.

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Desde la Alcaldía se destacó que estos resultados hacen parte de una estrategia sostenida para recuperar el control territorial y debilitar las estructuras criminales.

Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán de manera permanente en toda la ciudad, con el objetivo de mantener la presión sobre las organizaciones ilegales y mejorar las condiciones de seguridad.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, hurto y receptación.

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