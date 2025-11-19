Resumen: Capturado en Guatapé alias 'Tavo', presunto coordinador del GDO El Mesa, junto a otro integrante. El operativo incautó armas, estupefacientes y prendas de uso privativo de la Policía Nacional.

Los de ‘El Mesa’ tenían en Guatapé el kit completo: armas, droga y ¡uniformes de policía para disfrazarse!

En una ofensiva coordinada de las autoridades, el Gaula Militar y la Policía lograron un importante golpe al crimen organizado en el Oriente antioqueño.

Se trata de la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) El Mesa en el municipio turístico de Guatapé.

Entre los detenidos se encuentra alias “Tavo”, señalado como el presunto coordinador del grupo ilegal y encargado de controlar diversas actividades delictivas, especialmente el microtráfico, en la región.

La operación se desarrolló mediante diligencias de allanamiento a una vivienda, donde las autoridades encontraron un significativo arsenal y elementos clave para la actividad delictiva:

Armas de fuego: Tres armas de fuego, proveedores y cartuchos.

Prendas de uso privativo: Chaquetas y gorras alusivas a la Policía Nacional.

Estupefacientes y tres teléfonos celulares.

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por tres delitos graves: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, porte o tráfico de armas de fuego y municiones; y utilización de prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, lo que sugiere la posible suplantación de identidad para cometer crímenes.

Este operativo es un paso firme de las autoridades para combatir la injerencia de GDO como El Mesa en municipios que, como Guatapé, dependen fuertemente del turismo y la seguridad.

