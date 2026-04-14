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Resumen: El calvario del docente inició cuando tomó un taxi a las afueras de la Clínica del Country, lugar de donde salía tras visitar a su hijo hospitalizado

¡A la cárcel «Los Kamaleones»! Cayeron los asesinos del profesor Neill Cubides tras un macabro paseo millonario

Minuto30.com .- El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en compañía del secretario de Seguridad, César Restrepo, y la Policía Metropolitana, entregó este martes los estremecedores detalles y resultados de la investigación que llevó a la captura y envío a prisión de cuatro peligrosos delincuentes.

Se trata de los integrantes de la banda ‘Los Kamaleones’, quienes utilizando como fachada un taxi de servicio público, secuestraron, torturaron, asesinaron e incineraron al profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides, el pasado 15 de enero.

El operativo de captura se logró mediante cinco diligencias de allanamiento en las localidades de San Cristóbal, Kennedy y Bosa, tras más de dos meses de investigación que incluyeron el análisis de 200 horas de video, luces forenses y cruce de datos.

La dolorosa “Ruta de la muerte”

El calvario del docente inició cuando tomó un taxi a las afueras de la Clínica del Country, lugar de donde salía tras visitar a su hijo hospitalizado. La investigación reconstruyó los 39 kilómetros y las casi dos horas de terror que padeció la víctima:

El secuestro: El taxi tomó la Autopista Norte hacia el sur. Al pasar por debajo del puente de la calle 100, el vehículo se detuvo para que alias ‘Chirri’ y ‘Pipo’ abordaran violentamente la parte trasera, iniciando las torturas físicas y verbales con armas cortopunzantes para robar sus claves bancarias.

El recorrido: Continuaron por la calle 80, la avenida 68 y las Américas.

El plan macabro: Al descender por la avenida Boyacá con Primero de Mayo, se detuvieron en una gasolinera. Allí, alias ‘Pecueca’ (quien los seguía en un carro particular) compró el combustible.

El fatal desenlace: Durante el trayecto, los delincuentes asfixiaron mecánicamente al profesor. Finalmente, llegaron al kilómetro 2 de la vereda Los Soches, en la zona rural de Usme, donde abandonaron el cuerpo y le prendieron fuego para evitar que las autoridades lo identificaran.

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El robo: Tras asesinarlo, los criminales vaciaron sus cuentas realizando transacciones por cerca de 10 millones de pesos en el sector de Venecia.

El descaro del sistema judicial: Libres para matar

El prontuario de los cuatro capturados revela una indignante falla en la justicia colombiana. El caso más grave es el de alias ‘Chirri’, quien había sido capturado a finales de 2024 por la misma modalidad de paseo millonario, pero un juez lo dejó en libertad en diciembre de 2025, apenas un mes antes de que asesinara al profesor Cubides.

Los perfiles criminales de ‘Los Kamaleones’:

Alias ‘Cabezón’: Conductor del taxi. Perfilaba a las víctimas en zonas exclusivas (Calle 85 y Zona T). Tenía antecedentes por secuestro y hurto.

Alias ‘Pecueca’: Conducía el vehículo “sombra” (particular). Recogía los elementos robados, hacía los retiros en cajeros y compró la gasolina para quemar a la víctima.

Alias ‘Chirri’: Encargado de abordar el taxi y torturar a la víctima. (Exconvicto por paseo millonario, liberado un mes antes del crimen).

Alias ‘Pipo’: Cómplice en la tortura dentro del taxi. Presentaba múltiples anotaciones por hurto calificado y lesiones.