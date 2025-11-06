Resumen: Capturan en Toledo, Antioquia, a dos presuntos disidentes del frente 36 de las FARC durante un operativo del GAULA Militar y la Policía. Les hallaron un arsenal de guerra.

Capturados disidentes en Antioquia con arsenal de guerra: así cayó el anillo de seguridad de alias ‘Richard’

En un contundente operativo contra la estructura criminal que afecta el norte de Antioquia, unidades del GAULA Militar, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura de dos presuntos integrantes de las disidencias de las FARC en el municipio de Toledo.

Los detenidos, identificados con los alias de “Natán” y “Brayan”, harían parte del anillo de seguridad de alias “Richard”, cabecilla del frente 36 de las extintas FARC, que actualmente opera como grupo residual en esta zona del país.

El procedimiento tuvo lugar en la vereda Miraflores, donde se realizó un operativo de allanamiento y registro que permitió incautar un importante arsenal de guerra, confirmando la alta peligrosidad del grupo delincuencial.

Entre el material decomisado se encuentra un fusil calibre 5.56 mm, una pistola calibre 9 mm, un revólver calibre 38, munición de distintos calibres, proveedores y accesorios militares.

Según la investigación, los capturados serían responsables de atentados terroristas contra la Fuerza Pública y de ejercer control territorial violento en la subregión.

A alias “Natán” y “Brayan” se les imputarán los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo, y uso ilegal de uniformes e insignias. Las autoridades también buscan establecer su responsabilidad en otras acciones criminales recientes.

