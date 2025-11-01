Capturan a presuntos coordinadores del Clan del Golfo en Abejorral, Antioquia

Resumen: Policía y Ejército capturaron en Abejorral a dos presuntos coordinadores del Clan del Golfo ligados al microtráfico y homicidios; incautaron arma, munición y drogas.

En una operación conjunta de la Policía Nacional con apoyo del Ejército, fueron capturados en el municipio de Abejorral, Antioquia, dos presuntos coordinadores dedicados al microtráfico y al homicidio, vinculados a la Subestructura Magdalena Medio del Clan del Golfo.

El operativo, que se desarrolló en el marco de la estrategia “Actuando por Antioquia”, incluyó tres allanamientos y registros que permitieron la captura por orden judicial de alias James, señalado como coordinador de la comercialización de estupefacientes en el municipio.

Según el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, alias James, registra antecedentes por tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

Otro de los detenidos fue alias José, quien fue capturado en flagrancia por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; este sujeto presenta además antecedentes por tentativa de homicidio y hurto, añadió la autoridad.

Lea también: Cayó red de trata que obligaba a mujeres a ‘trabajar’ en Medio Oriente por una ‘deuda’ de 10 mil dólares

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron material relacionado con la actividad criminal de la estructura: una pistola CZ calibre 9 mm con su proveedor, 39 cartuchos de munición 9 mm, un par de esposas, un teléfono celular y 180 gramos de marihuana. Estos elementos quedaron a disposición de la Fiscalía para las pruebas periciales correspondientes.

Las capturas en Abejorral representan un golpe a las rutas locales de comercialización de estupefacientes y a las estructuras que, según la investigación, también habrían participado en hechos violentos en la región.

La Policía y la Fiscalía anunciaron que profundizarán las indagaciones para establecer responsabilidades adicionales y desmantelar los posibles eslabones logísticos y financieros de la red.

Más noticias de Antioquia