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    Le cortan el ‘ojo’ al ELN: capturan a hombre con tremendo dron usado para vigilar y atacar tropas

    En Vichada, el Ejército capturó a un hombre con un dron de alto costo que sería utilizado para atacar con explosivos a las autoridades.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Le cortan el ‘ojo’ al ELN: capturan a hombre con tremendo dron usado para vigilar y atacar tropas
    Foto Policía Nacional.
    Le cortan el ‘ojo’ al ELN: capturan a hombre con tremendo dron usado para vigilar y atacar tropas

    Resumen: Capturan a presunto integrante del ELN con un dron de alta tecnología en Vichada. El equipo sería usado para vigilar y atacar tropas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En medio de operativos de control en el oriente del país, tropas del Ejército Nacional interceptaron a un hombre que transportaba un dron de alta tecnología, presuntamente utilizado por el ELN para labores de vigilancia y posibles ataques contra la Fuerza Pública.

    El procedimiento se llevó a cabo en un puesto de control sobre la ruta 40, en cercanías de Puerto Carreño, en el departamento de Vichada, como parte del Plan Ayacucho y con apoyo de la Sijín de la Policía Nacional.

    De acuerdo con las autoridades, el capturado estaría vinculado al frente José Daniel Pérez Carrero del ELN, una estructura con presencia en esta región estratégica del país.

    Tecnología al servicio de la guerra

    Durante la inspección, los uniformados encontraron un dron avaluado en más de $70 millones de pesos, además de material de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

    Según las autoridades, este tipo de dispositivos estaría siendo utilizado por grupos armados ilegales para monitorear movimientos de tropas y ejecutar ataques con explosivos, una modalidad que ha venido en aumento en diferentes zonas del país.

    El corredor donde se realizó la captura es considerado clave para el tránsito de actividades ilícitas, ya que conecta regiones como Guaviare, Meta y Cundinamarca.

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    Con este resultado, las autoridades buscan debilitar las capacidades tecnológicas y operativas del ELN en el Vichada, especialmente en un punto estratégico para su movilidad y control territorial.

    El capturado, junto con el material incautado, fue dejado a disposición de las autoridades competentes, que ahora avanzan en las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones en las que estaría involucrado.

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