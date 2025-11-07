Resumen: La Policía de Antioquia capturó a seis miembros de la banda “Los del Filo”, entre ellos su cabecilla alias “La Burra”. El operativo se realizó en Concordia tras nueve meses de investigación.

Cayó ‘La Burra’ y su combo: así terminó la banda ‘Los del Filo’ tras nueve meses de persecución en Antioquia

Nueve meses de trabajo investigativo permitieron a la Policía en Antioquia desarticular una banda dedicada al microtráfico en el Suroeste del departamento. Se trata de “Los del Filo”, un grupo delincuencial que mantenía el control de la venta de estupefacientes en el municipio de Concordia y que fue desmantelado durante un operativo conjunto con la Fiscalía General de la Nación.

En total, seis personas fueron capturadas en el procedimiento. Entre ellas se encuentra alias “La Burra”, identificado como cabecilla urbano y encargado de coordinar los puntos de expendio de droga.

También fueron detenidos alias “Mecato”, segundo al mando, y cuatro presuntos expendedores conocidos como “Milton”, “Moya”, “Jorge” y “La Mona”, quienes habrían distribuido droga en los alrededores del parque principal, instituciones educativas y mediante entregas a domicilio.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron un arma de fuego de fabricación artesanal, cerca de 1.000 gramos de marihuana y 100 gramos de base de coca.

Con este nuevo resultado, las autoridades reafirman su compromiso con la seguridad del Suroeste antioqueño y envían un mensaje claro a las estructuras dedicadas al microtráfico: la persecución no se detendrá hasta recuperar la tranquilidad de las comunidades.

