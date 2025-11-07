¡Los elegidos por Lorenzo para los amistosos! Convocatoria de la Selección Colombia de Mayores

Resumen: El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, anunció la lista de 26 jugadores convocados para los dos partidos amistosos internacionales que se disputarán en noviembre contra Nueva Zelanda (el 14 de noviembre) y Australia (el 18 de noviembre en Nueva York). La concentración del equipo, que incluye figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, David Ospina y Juan Camilo Portilla, comenzará en Fort Lauderdale, Florida, desde el 8 de noviembre, para luego trasladarse a Nueva York el 17 de noviembre para el segundo compromiso.