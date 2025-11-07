¡Los elegidos por Lorenzo para los amistosos! Convocatoria de la Selección Colombia de Mayores

Resumen: El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, anunció la lista de 26 jugadores convocados para los dos partidos amistosos internacionales que se disputarán en noviembre contra Nueva Zelanda (el 14 de noviembre) y Australia (el 18 de noviembre en Nueva York). La concentración del equipo, que incluye figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, David Ospina y Juan Camilo Portilla, comenzará en Fort Lauderdale, Florida, desde el 8 de noviembre, para luego trasladarse a Nueva York el 17 de noviembre para el segundo compromiso.
El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, informó la lista de jugadores convocados para la doble fecha de amistosos internacionales de noviembre.
La Selección concentrará en Fort Lauderdale, Florida, desde el próximo sábado 8 de noviembre hasta el 17 del mismo mes, día en el que tomarán un vuelo directo a New York, Estados Unidos.
Los 26 jugadores convocados son Álvaro Angulo, Álvaro Montero, Camilo Vargas, Carlos Andrés Gómez y Carlos Cuesta.
Asimismo, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, David Ospina, Gustavo Puerta, James Rodríguez y Jefferson Lerma.
Igualmente, Jhon Arias, Jhon Córdoba, Jhon Lucumí, Johan Carbonero, Johan Mojica, Jorge Carrascal y Juan Camilo Portilla.
Finalmente, Kevin Castaño, Luis Díaz, Luis Suárez, Rafael Santos Borré, Richard Ríos, Santiago Arias, Yáser Asprilla y Yerry Mina.
La ‘tricolor’ jugará dos partidos amistosos. El primero frente a Nueva Zelanda y el segundo compromiso frente a Australia.
A los de Nueva Zelanda, los de la Selección Colombia los enfrentarán el viernes 14 de noviembre desde las 8 de la noche.
El enfrentamiento ante Australia será el martes 18 de noviembre en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos.
