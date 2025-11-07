Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Los elegidos por Lorenzo para los amistosos! Convocatoria de la Selección Colombia de Mayores

    • ¡Los elegidos por Lorenzo para los amistosos! Convocatoria de la Selección Colombia de Mayores

    Compartir:
    • ¡Los elegidos por Lorenzo para los amistosos! Convocatoria de la Selección Colombia de Mayores

    Resumen: El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, anunció la lista de 26 jugadores convocados para los dos partidos amistosos internacionales que se disputarán en noviembre contra Nueva Zelanda (el 14 de noviembre) y Australia (el 18 de noviembre en Nueva York). La concentración del equipo, que incluye figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, David Ospina y Juan Camilo Portilla, comenzará en Fort Lauderdale, Florida, desde el 8 de noviembre, para luego trasladarse a Nueva York el 17 de noviembre para el segundo compromiso.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, informó la lista de jugadores convocados para la doble fecha de amistosos internacionales de noviembre.

    La Selección concentrará en Fort Lauderdale, Florida, desde el próximo sábado 8 de noviembre hasta el 17 del mismo mes, día en el que tomarán un vuelo directo a New York, Estados Unidos.

    Los 26 jugadores convocados son Álvaro Angulo, Álvaro Montero, Camilo Vargas, Carlos Andrés Gómez y Carlos Cuesta.

    Asimismo, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, David Ospina, Gustavo Puerta, James Rodríguez y Jefferson Lerma.

    ¡Los elegidos por Lorenzo para los amistosos! Estos son los integrantes de la Selección Colombia de Mayores

    Igualmente, Jhon Arias, Jhon Córdoba, Jhon Lucumí, Johan Carbonero, Johan Mojica, Jorge Carrascal y Juan Camilo Portilla.

    Finalmente, Kevin Castaño, Luis Díaz, Luis Suárez, Rafael Santos Borré, Richard Ríos, Santiago Arias, Yáser Asprilla y Yerry Mina.

    La ‘tricolor’ jugará dos partidos amistosos. El primero frente a Nueva Zelanda y el segundo compromiso frente a Australia.

    A los de Nueva Zelanda, los de la Selección Colombia los enfrentarán el viernes 14 de noviembre desde las 8 de la noche.

    El enfrentamiento ante Australia será el martes 18 de noviembre en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025: Reducen drásticamente su programa deportivo

    Colombia prepara su «Trabuco» para la Copa América de Béisbol WBSC Panamá 2025

    Colombia Sub-17 lista para la segunda jornada del Mundial: Enfrenta a El Salvador en Catar

    Caimanes del Llano asume el liderato de la Liga Profesional de Baloncesto 2025-II

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¿El DIM ya ganó? Con los problemas que tiene el Pereira, los tres puntos para el ‘Poderoso’ parecen seguros

    ¿El DIM ya ganó? Con los problemas que tiene el Pereira, los tres puntos para el ‘Poderoso’ parecen seguros

    El DIM asegura a su promesa Gerónimo Mancilla hasta 2029

    El DIM asegura a su promesa Gerónimo Mancilla hasta 2029

    ¡Huele a final paisa! El DIM venció a Envigado 1-0

    ¡Huele a final paisa! El DIM venció a Envigado 1-0

    ¡Por la final paisa! Titulares del DIM para enfrentar a Envigado en la semifinal de la Copa

    ¡Por la final paisa! Titulares del DIM para enfrentar a Envigado en la semifinal de la Copa

    ¡Con gol olímpico de Rengifo! Atlético Nacional aplasta a América en el Atanasio

    ¡Con gol olímpico de Rengifo! Atlético Nacional aplasta a América en el Atanasio


    [grupos] [fixture items="7"]