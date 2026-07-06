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Resumen: Dos hombres fueron capturados en Medellín, señalados de participar en al menos cinco atracos violentos en Medellín y Copacabana, según las autoridades.

Dos hombres fueron capturados por su presunta participación en una ola de atracos en Medellín

Dos hombres fueron capturados por hurto en Medellín durante un operativo adelantado por la Sijín de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Distrito.

De acuerdo con las autoridades, los procesados harían parte de una estructura dedicada a cometer atracos violentos en Medellín y Copacabana.

Las capturas se realizaron mediante una diligencia de allanamiento y registro en Manrique, como resultado de una investigación que permitió vincular a los sospechosos con al menos cinco hechos delictivos ocurridos entre diciembre de 2025 y abril de 2026.

Según la información oficial, los hombres presuntamente recorrían distintos sectores en motocicleta buscando personas que llevaran joyas de alto valor.

Una vez identificaban a las víctimas, las abordaban utilizando armas de fuego y, en algunos casos, habrían disparado para facilitar el robo y asegurar su huida.

Entre los casos que les atribuyen las autoridades figuran atracos en vía pública, un hurto colectivo en un establecimiento comercial y un ataque con arma de fuego contra un integrante activo de la Policía Nacional.

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Las investigaciones indican que los hechos habrían ocasionado pérdidas cercanas a los $62 millones de pesos para las víctimas.

Los dos capturados por hurto en Medellín registran ocho anotaciones judiciales por delitos como hurto calificado y agravado, falsedad marcaria y falsedad en documento privado. Ambos fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente, mientras continúa el proceso para establecer si estarían relacionados con otros robos similares ocurridos en el Valle de Aburrá.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan con el fin de identificar posibles víctimas adicionales y determinar el alcance de las actividades que presuntamente desarrollaba esta estructura delincuencial.

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