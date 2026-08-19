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Resumen: Alias 'Monito' fue capturado en Palmira y es señalado de liderar la compañía Adán Izquierdo y estar relacionado con hechos violentos en Cali.

¡Le llegó la hora! Cayó alias ‘Monito’, responsable del atentado en la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali

La captura de alias ‘Monito’ representa, según las autoridades, un golpe a la estructura criminal que opera en el Valle del Cauca y que estaría vinculada con las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El detenido fue identificado como José Rodolfo y señalado como presunto jefe de la compañía Adán Izquierdo.

El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, donde unidades de la Policía Nacional hicieron efectiva la detención del hombre considerado un objetivo prioritario para la Fuerza Pública.

El general Gabriel Majé, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, afirmó que alias ‘Monito’ habría desarrollado actividades delictivas durante aproximadamente cinco años. Entre las conductas que le atribuyen están intimidaciones contra la población civil, extorsiones, proselitismo armado y hostigamientos contra integrantes del Ejército Nacional.

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Uno de los hechos más graves con los que estaría relacionado ocurrió el 21 de agosto de 2025 en la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali.

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El atentado dejó seis personas muertas y más de 70 heridas. Además, el expediente judicial lo relaciona con acciones violentas contra instalaciones de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cali.

Las autoridades también señalaron que Torres Vélez habría participado en enfrentamientos armados contra tropas de la Tercera Brigada durante 2024 y 2025.

Tras la detención de alias ‘Monito’, el material probatorio fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar las actuaciones judiciales correspondientes y establecer su responsabilidad frente a los hechos investigados.

El Ejército considera que la captura afecta las capacidades operativas, logísticas y financieras de la compañía Adán Izquierdo, al reducir su capacidad para ejecutar acciones violentas y obtener recursos mediante actividades ilícitas.

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