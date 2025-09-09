Resumen: Capturan a alias "la Mona" y otra mujer en Tarazá con arsenal de armas y más de 11 millones de pesos producto de extorsiones.

Capturan a alias ‘La Mona’ y otra mujer en Tarazá con arsenal de armas

En un operativo de registro y allanamiento realizado en el sector Barro Blanco, municipio de Tarazá, Antioquia, la Policía capturó en flagrancia a dos mujeres señaladas de coordinar actividades criminales y de manejar rentas ilegales de un grupo armado organizado.

Las detenidas fueron identificadas como alias ‘La Mona’, presunta coordinadora de acciones delictivas en la zona, y otra mujer con al menos dos años de trayectoria criminal, quien sería la encargada de la estructura urbana y financiera del grupo en el municipio.

Según las autoridades, ambas estarían involucradas en la ejecución de extorsiones contra comerciantes y en el control de dineros ilícitos en los corregimientos Doce y Barro Blanco.

Lea también: ¿Deportivo Pereira en crisis?: Jugadores se niegan a entrenar por deudas

Durante la diligencia fueron incautadas varias armas, entre ellas una escopeta Remington calibre 12, un arma artesanal de doble cañón y otra escopeta de fabricación artesanal, además de nueve cartuchos calibre 9 mm.

Las autoridades también encontraron más de $11 millones de pesos en efectivo, dinero que se presume provenía de actividades extorsivas en la región.

Las dos mujeres fueron dejadas a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

Más noticias de Antioquia