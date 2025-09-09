¿Deportivo Pereira en crisis?: Jugadores se niegan a entrenar por deudas

Minuto30
    7 Pereira
    Jugadores del Deportivo Pereira habían suspendido sus entrenamientos, debido a las deudas que tiene el club con ellos. Foto: Deportivo Pereira
    Resumen: Los jugadores del Deportivo Pereira se negaron a entrenar este lunes 8 de septiembre debido a deudas salariales que el club mantiene con ellos. La medida, anunciada por el periodista Pipe Sierra, busca presionar a los directivos para que cumplan con los pagos atrasados y se presenta en un momento delicado para el equipo, que atraviesa una racha de dos derrotas consecutivas. A pesar de la situación, los jugadores están dispuestos a reanudar los entrenamientos por la tarde si se les efectúa el pago, con el objetivo de no afectar la preparación de los próximos partidos, lo que demuestra un intento de resolver el conflicto rápidamente para seguir compitiendo en el torneo, donde se encuentran en la novena posición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Los jugadores del Deportivo Pereira anunciaron este lunes, 8 de septiembre, que no se presentarán a entrenar hasta que el club se ponga al día con los pagos atrasados.

    La drástica medida se toma como respuesta a la falta de respuesta de los directivos, quienes mantienen una deuda pendiente con la plantilla.

    La situación ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro inmediato del equipo, que atraviesa un momento delicado en la temporada.

    La noticia fue dada a conocer por el periodista Pipe Sierra a través de sus redes sociales, quien reveló que el entrenamiento matutino ya había sido postergado.

    Según el comunicador, los jugadores se mantienen a la espera de una pronta solución.

    Sierra añadió que, si el pago se efectúa en el transcurso del día, los jugadores estarían dispuestos a reanudar las prácticas en la tarde para no afectar la preparación de los próximos encuentros.

    Este nuevo problema llega en un momento complicado para el conjunto dirigido por Rafael Dudamel.

    El equipo, que venía de una racha positiva, ha sufrido dos derrotas consecutivas: una ante el Once Caldas en el clásico del Eje Cafetero y otra frente al Atlético Bucaramanga.

    Estos resultados negativos han impactado directamente en la posición del equipo en la tabla, alejándolos de los primeros puestos y presionando su clasificación.

    A pesar de los recientes tropiezos, el panorama del Deportivo Pereira en la liga no es del todo desesperanzador.

    Actualmente, el equipo se encuentra en la novena casilla con 12 puntos, a solo una unidad de Independiente Santa Fe, que ocupa la octava posición y es el último equipo en zona de clasificación.

    La diferencia con el líder del torneo, el Junior de Barranquilla, es de 8 puntos, lo que deja aún un margen para competir.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

