Los jugadores del Deportivo Pereira anunciaron este lunes, 8 de septiembre, que no se presentarán a entrenar hasta que el club se ponga al día con los pagos atrasados.

La drástica medida se toma como respuesta a la falta de respuesta de los directivos, quienes mantienen una deuda pendiente con la plantilla.

La situación ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro inmediato del equipo, que atraviesa un momento delicado en la temporada.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Pipe Sierra a través de sus redes sociales, quien reveló que el entrenamiento matutino ya había sido postergado.

Según el comunicador, los jugadores se mantienen a la espera de una pronta solución.

Sierra añadió que, si el pago se efectúa en el transcurso del día, los jugadores estarían dispuestos a reanudar las prácticas en la tarde para no afectar la preparación de los próximos encuentros.

¿Deportivo Pereira en crisis?: Jugadores se niegan a entrenar por deudas

Este nuevo problema llega en un momento complicado para el conjunto dirigido por Rafael Dudamel.

El equipo, que venía de una racha positiva, ha sufrido dos derrotas consecutivas: una ante el Once Caldas en el clásico del Eje Cafetero y otra frente al Atlético Bucaramanga.

Estos resultados negativos han impactado directamente en la posición del equipo en la tabla, alejándolos de los primeros puestos y presionando su clasificación.

A pesar de los recientes tropiezos, el panorama del Deportivo Pereira en la liga no es del todo desesperanzador.

Actualmente, el equipo se encuentra en la novena casilla con 12 puntos, a solo una unidad de Independiente Santa Fe, que ocupa la octava posición y es el último equipo en zona de clasificación.

La diferencia con el líder del torneo, el Junior de Barranquilla, es de 8 puntos, lo que deja aún un margen para competir.

— Pipe Sierra (@PSierraR) September 9, 2025

