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Resumen: Alias ‘JP’ fue capturado en El Poblado, Medellín, por un requerimiento de la justicia peruana por tráfico ilícito de drogas agravado. Las autoridades lo señalan de estar relacionado con la Estructura Carolina Ramírez.

¡Lo buscaban en Perú! Cayó alias ‘JP’ en El Poblado, señalado de mover cocaína hacia Europa

Un hombre conocido con el alias de ‘JP’ fue capturado en el barrio El Poblado, en Medellín, durante un operativo adelantado por tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada, en coordinación con el CTI de la Fiscalía.

El detenido era requerido por autoridades judiciales de Perú por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas agravado. La orden estaría relacionada con un proceso de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao.

De acuerdo con las investigaciones citadas por las autoridades, alias ‘JP’ estaría relacionado con la Estructura Carolina Ramírez, perteneciente a las disidencias de las Farc asociadas con alias ‘Iván Mordisco’. Al hombre se le atribuiría, presuntamente, la función de adquirir clorhidrato de cocaína producido en la zona limítrofe entre Colombia y Perú.

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Las autoridades también señalaron que el capturado tendría vínculos con la denominada ‘Alianza del Perú’, una organización de carácter transnacional que estaría involucrada en el embarque y transporte de cocaína desde territorio peruano hacia Europa.

El operativo contó con la participación de unidades militares y judiciales. Según la información entregada, en la captura también participaron el Batallón de Inteligencia Militar Estratégica N.° 2 y, de acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Medellín, la agencia estadounidense US Marshals.

La captura hace parte de las operaciones adelantadas por las autoridades contra estructuras dedicadas al narcotráfico y redes con conexiones internacionales.

Tras el procedimiento, alias ‘JP’ quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial derivado del requerimiento de la justicia peruana.

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La información sobre su presunta vinculación con estas organizaciones corresponde a las investigaciones y señalamientos de las autoridades; será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad.

🚨En Medellín se dio la captura de Juan Carlos Posada Orozco, alias ‘JP’, requerido por la justicia de Perú por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado. La captura fue realizada en El Poblado por el CTI de la @FiscaliaCol, Gaula Valle de Aburrá, Ejército (Batallón de… pic.twitter.com/TpClU9YjdY — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 30, 2026

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