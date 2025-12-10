Resumen: Capturado alias “El Indio” en Segovia, presunto sicario del Clan del Golfo buscado por homicidio agravado y concierto para delinquir. Autoridades avanzan en su judicialización.

‘Lo tenían en la mira’: capturado alias ‘El Indio’, presunto sicario del Clan del Golfo en Segovia

En una operación de control desarrollada en el Nordeste antioqueño, las autoridades lograron la captura de Juan, conocido como alias ‘El Indio’, un presunto sicario del Clan del Golfo que era buscado por su participación en graves hechos delictivos en el municipio de Segovia.

El procedimiento fue ejecutado por unidades de policía en el barrio San Joaquín, sector La Yé, donde el sujeto fue plenamente identificado y verificado.

Las autoridades establecieron que alias ‘El Indio’ tenía vigente una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Según las investigaciones, el detenido haría parte de la Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, una organización con fuerte presencia en Segovia y otros municipios del Nordeste antioqueño.

De acuerdo con el reporte oficial, Juan estaría involucrado en múltiples hechos de violencia registrados recientemente en la zona y sería el presunto responsable del asesinato de Xhavy Yair, ocurrido el 14 de septiembre de 2023 en Segovia. Este crimen hacía parte de una serie de ataques selectivos atribuidos a esta estructura criminal.

Tras su captura, alias ‘El Indio’ fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar su proceso de judicialización.

Las autoridades reiteraron su compromiso de seguir debilitando las estructuras del Clan del Golfo y reforzar la seguridad en este corredor estratégico del Nordeste antioqueño.

