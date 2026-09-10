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Resumen: Alias El Flaco fue capturado en La Sierra, Cauca, señalado de pertenecer al ELN. En el allanamiento también encontraron armas, municiones, granadas y detonadores.

¡Le llegaron hasta el escondite! Capturan a alias El Flaco, señalado cabecilla del ELN en Cauca

La captura de alias El Flaco, señalado por inteligencia militar como cabecilla de una comisión de la compañía Juan Carlos Chilhueso Pazzú, del frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, se produjo durante una operación adelantada en zona rural de La Sierra, Cauca.

El procedimiento tuvo lugar en la vereda El Roble, donde tropas del Ejército, en coordinación con investigadores del CTI de la Fiscalía y con información del Batallón de Inteligencia Militar Estratégica N.° 5, realizaron un allanamiento a una construcción. En el operativo también fue capturada otra persona.

De acuerdo con las autoridades, alias El Flaco estaría relacionado con actividades de extorsión, secuestro, reclutamiento forzado y constreñimiento contra habitantes de la región del Macizo Colombiano. Entre los señalamientos también aparece su presunta participación en el reclutamiento forzado de menores de edad.

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Durante la inspección del inmueble fue encontrado un importante material de guerra. El inventario incluye un fusil Galil calibre 5,56 milímetros, tres pistolas calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38, además de cinco proveedores para fusil y tres para pistola.

Las autoridades también reportaron el hallazgo de 699 cartuchos calibre 5,56 milímetros, 100 de calibre 9 milímetros y 30 calibre 38.

A esto se suman dos granadas de fragmentación, ocho detonadores eléctricos, un radio de comunicaciones tipo escuadra y un chaleco multipropósito.

En el lugar fueron encontrados además tres celulares, dinero en efectivo y documentos, elementos que quedaron bajo custodia de los investigadores para su respectivo análisis.

La información recopilada permitirá establecer qué función cumplía el inmueble dentro de la estructura y determinar posibles contactos y movimientos relacionados con los capturados. Alias El Flaco quedó a disposición de las autoridades competentes.

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