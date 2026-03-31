Ataque con drones deja dos soldados heridos en Jamundí, Valle del Cauca

Resumen: Ataque con drones en Jamundí deja dos soldados heridos y evidencia el aumento de esta modalidad en el conflicto.

Dos soldados resultaron heridos tras un ataque con drones cargados con explosivos en zona rural del corregimiento de Timba, en el municipio de Jamundí, en medio de fuertes enfrentamientos con grupos armados ilegales.

De acuerdo con fuentes militares, el hostigamiento fue perpetrado mediante el uso de aeronaves no tripuladas adaptadas para lanzar artefactos explosivos, una modalidad que viene en aumento en distintas regiones del país.

En esta zona delinque la subestructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco, quien mantiene presencia en el Cauca, sur del Valle del Cauca y Nariño, además de enfrentamientos con otras estructuras ilegales como la liderada por alias Calarcá.

Las autoridades indicaron que el ataque derivó en combates en el área, donde tropas del Ejército Nacional de Colombia mantienen operaciones para recuperar el control territorial.

Este hecho se suma a una preocupante escalada en el uso de drones como arma de guerra. Informes de inteligencia señalan que desde abril de 2024 se han registrado más de 400 ataques con este tipo de artefactos en Colombia, con cerca de 935 granadas lanzadas contra objetivos de la Fuerza Pública y, en algunos casos, zonas habitadas por civiles.

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Las autoridades continúan adelantando operaciones en la zona, mientras crece la preocupación por la expansión de esta modalidad de ataque, que representa un alto riesgo tanto para uniformados como para la población civil.

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