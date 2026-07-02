Resumen: Alias Bicho fue capturado en Panamá por una orden internacional relacionada con tráfico de migrantes y la desaparición de 42 extranjeros ocurrida en Colombia en 2023.

Cayó alias ‘Bicho’ en Panamá: lo buscaban por la desaparición de 42 migrantes

Un ciudadano colombiano conocido como alias Bicho fue capturado en Panamá luego de que las autoridades confirmaran que tenía una orden de captura internacional vigente por su presunta participación en delitos relacionados con tráfico de migrantes y la desaparición de 42 extranjeros en Colombia.

La detención de alias Bicho se produjo el 1 de julio en el punto de control de Nusagandí, en el distrito de Guna Yala, durante un operativo de inteligencia adelantado por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá.

Según el reporte oficial, la captura fue posible gracias a una verificación coordinada entre Senafront, el Servicio Nacional de Migración e Interpol, entidades que confirmaron la existencia de una circular internacional emitida por las autoridades colombianas.

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Las investigaciones señalan que alias Bicho estaría vinculado con la desaparición de 42 migrantes ocurrida el 21 de octubre de 2023 en territorio colombiano, un caso que ha sido considerado de alto perfil por las autoridades judiciales y migratorias.

El ciudadano colombiano fue puesto a disposición del Servicio Nacional de Migración de Panamá, organismo encargado de adelantar los trámites legales correspondientes y coordinar el proceso de extradición con las autoridades colombianas.

Mientras avanzan los procedimientos judiciales, las autoridades continúan las labores para esclarecer los hechos, determinar el paradero de las víctimas y desarticular las redes criminales dedicadas al tráfico de migrantes.

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