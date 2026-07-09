Resumen: La Policía Nacional capturó en Necoclí a Abraham Díaz, de 62 años, quien hacía parte del cartel de los más buscados por homicidio de la Gobernación de Antioquia y era requerido por el delito de feminicidio. El hombre es investigado por el asesinato de su compañera sentimental en Caucasia, ocurrido en octubre de 2025, y quedó a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso de judicialización.

Capturan a uno de los más buscados por feminicidio en Antioquia: ofrecían hasta $50 millones

Las autoridades capturaron en el municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, a Abraham Díaz, de 62 años, quien figuraba en el cartel de los más buscados por homicidio de la Gobernación de Antioquia y era requerido por la justicia mediante orden judicial por el delito de feminicidio.

El operativo fue realizado por uniformados de la Policía Nacional, quienes lograron ubicar al hombre, oriundo de San Antero (Córdoba), sobre quien pesaba una orden de captura por su presunta responsabilidad en un crimen ocurrido en el Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, Díaz era uno de los integrantes del listado de los 25 presuntos responsables de homicidios priorizados por la Gobernación de Antioquia. Por información que permitiera establecer su paradero y lograr su captura se ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

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Era buscado por un feminicidio ocurrido en Caucasia

La investigación está relacionada con el asesinato de Luisa Fernanda Madrigal, de 38 años, ocurrido el 28 de octubre de 2025 en el municipio de Caucasia. Según las autoridades, la mujer fue encontrada sin vida en su vivienda, ubicada en el sector de invasión Santa Elena.

Las primeras indagaciones señalan que el crimen habría ocurrido después de una discusión entre la víctima y Abraham Díaz, quien para ese momento era su compañero sentimental. A partir de esos hechos, las autoridades avanzaron en la investigación que permitió emitir una orden judicial en su contra por el delito de feminicidio.

Ya son 13 los capturados del cartel de los más buscados

Tras ser ubicado y capturado en Necoclí, el hombre fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso de judicialización y definir su situación legal.

Con esta captura, las autoridades informaron que ya son 13 las personas detenidas que hacían parte del cartel de los más buscados por homicidio de la Gobernación de Antioquia, una estrategia que reúne a 25 presuntos responsables de este tipo de delitos y busca facilitar su ubicación y captura mediante el apoyo de la ciudadanía y el trabajo coordinado de las autoridades judiciales y de Policía.