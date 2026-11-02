Capturan a un hombre por falsedad marcaria e inmovilizan una motocicleta en Santa Fe de Antioquia

Resumen: Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron en la vía Dabeiba-Santa Fe de Antioquia a un hombre por falsedad marcaria e inmovilizaron una motocicleta Yamaha NMAX, modelo 2019, que era transportada mediante encargo. El capturado y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía 108 Seccional de Santa Fe de Antioquia.
En Santa Fe de Antioquia, el miércoles 28 de octubre de 2026, hacia las 4:50 de la tarde, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron a un hombre por el delito de falsedad marcaria, en el kilómetro 113+400 de la vía Dabeiba-Santa Fe de Antioquia, sector Filadelfia.
En el mismo operativo fue inmovilizada una motocicleta Yamaha NMAX, modelo 2019, de color negro mate, que era transportada mediante encargo.
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El hombre capturado y el vehículo fueron dejados a disposición de la Fiscalía 108 Seccional de Santa Fe de Antioquia.
En la fotografía se observa al capturado junto a un uniformado y la motocicleta inmovilizada.
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