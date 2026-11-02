Capturan a un hombre por falsedad marcaria e inmovilizan una motocicleta en Santa Fe de Antioquia

Resumen: Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron en la vía Dabeiba-Santa Fe de Antioquia a un hombre por falsedad marcaria e inmovilizaron una motocicleta Yamaha NMAX, modelo 2019, que era transportada mediante encargo. El capturado y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía 108 Seccional de Santa Fe de Antioquia.