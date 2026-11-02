Capturado en flagrancia un joven de 18 años señalado de dañar bienes ajenos en Caucasia

Resumen: Un hombre de 18 años fue capturado en flagrancia en el barrio La Victoria de Caucasia, señalado por la víctima de causar daños en sus bienes durante una riña. Quedó a disposición de la Fiscalía 59 Local por daño en bien ajeno.

Un hombre de 18 años fue capturado en flagrancia la noche del pasado domingo en el barrio La Victoria de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, señalado de ocasionar daños materiales a los bienes de otra persona.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el caso se presentó hacia las 11:05 de la noche, cuando la central de radio recibió una alerta por una riña en la carrera 2 con calle 14. Los uniformados que acudieron al llamado fueron orientados por la víctima, quien señaló directamente al joven como el presunto responsable de los daños causados a sus bienes.

Tras el procedimiento, el capturado quedó a disposición de la Fiscalía 59 Local de Caucasia, donde deberá responder por el delito de daño en bien ajeno, tipificado en el artículo 265 del Código Penal colombiano.

Esta norma castiga a quien destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe de cualquier otro modo un bien ajeno, mueble o inmueble. La pena general contempla prisión de 16 a 90 meses y multa, siempre que la conducta no constituya un delito con sanción mayor.

Cuando el monto del daño no supera los diez salarios mínimos legales mensuales, la pena se reduce a prisión de 16 a 36 meses y una multa menor. Además, si el procesado repara el daño causado a la víctima antes de que se profiera sentencia, puede cesar el procedimiento en su contra.

Para este delito, la Fiscalía suele requerir una querella de la víctima, pero cuando la captura se da en flagrancia, como ocurrió en este caso, el ente investigador puede adelantar la investigación de oficio.

En las próximas horas, el joven deberá ser presentado ante un juez de control de garantías, que definirá la legalización de la captura y la imputación de cargos por parte de la Fiscalía.

En la fotografía entregada por las autoridades se observa al capturado custodiado por dos uniformados del Departamento de Policía Antioquia, junto al aviso del artículo por el que deberá responder.

Caucasia es la capital de la subregión del Bajo Cauca antioqueño y uno de los municipios por donde pasa la Troncal de Occidente, el corredor vial que conecta el interior de Antioquia con la Costa Caribe.