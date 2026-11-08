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Resumen: Resumen: Un hombre fue capturado en el barrio El Manzanillo de Ciudad Bolívar, Suroeste antioqueño. Le fueron halladas 70 dosis de cocaína y 100 de bazuco. Responderá por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, delito del artículo 376 del Código Penal.

Capturan a un hombre con dosis de cocaína y bazuco en Ciudad Bolívar

Un hombre fue capturado en el barrio El Manzanillo, del municipio de Ciudad Bolívar, en el Suroeste antioqueño, con decenas de dosis de estupefacientes.

Según versiones extraoficiales, al capturado le fueron halladas 70 dosis de cocaína y 100 dosis de bazuco, que presuntamente serían vendidas en el sector.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El artículo 376 del Código Penal colombiano contempla para este delito penas de prisión y multa que aumentan según el tipo y la cantidad de estupefaciente incautado.

Ciudad Bolívar es un municipio del Suroeste antioqueño, ubicado a unos 92 kilómetros de Medellín.

Se recuerda que toda persona capturada se presume inocente mientras la justicia no dictamine lo contrario.

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