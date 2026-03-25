Resumen: eis capturados con fines de extradición por enviar cocaína a México y EE. UU. La red tenía alianzas con disidencias de las Farc en el Cauca.

Capturan a seis narcos que se aliaron con las FARC para enviar cocaína a EE.UU. y México

Las autoridades nacionales e internacionales, lograron la desarticulación de una red criminal transnacional dedicada al tráfico masivo de estupefacientes. Seis presuntos articuladores principales, señalados de coordinar el envío de toneladas de cocaína desde territorio colombiano hacia México y los Estados Unidos, fueron capturados con fines de extradición.

La organización había consolidado un sofisticado engranaje logístico que permitía el movimiento de la droga desde las zonas de producción en el suroeste de Colombia hasta su destino final en el estado de Arizona, donde la estructura criminal mantenía sus principales centros de recepción y distribución.

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El operativo en Colombia se concentró en las ciudades de Bogotá, Cali y Buenaventura, donde fueron detenidos Édgar Santiago, Jorge y Francisco.

Según el informe oficial, estos individuos desempeñaban roles estratégicos en la adquisición del alcaloide en el departamento del Cauca.

Para garantizar el éxito de la operación ilícita, la red mantenía alianzas criminales con la estructura ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias de las Farc, grupo encargado de custodiar los cargamentos desde los laboratorios de procesamiento hasta los puntos de embarque en el Caribe y el Pacífico colombiano.

De manera simultánea, la cooperación internacional permitió la captura de otros tres integrantes en Centroamérica. Shirley Yesenia y Franklin fueron localizados en Costa Rica, mientras que Óscar fue interceptado en Panamá. Estos sujetos, de nacionalidades costarricense, colombiana y guatemalteca, eran los responsables de asegurar el tránsito de la mercancía por el corredor centroamericano.

Los seis detenidos son requeridos actualmente por una Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona, bajo cargos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas, marcando un hito en la lucha contra las finanzas de los grupos armados que se lucran del narcotráfico transnacional.

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