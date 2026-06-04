Resumen: En la vereda Llanaditas, en Concordia (Antioquia), tropas del Ejército Nacional capturaron a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo durante un operativo de allanamiento y registro. Los detenidos, conocidos con los alias de “Pipón” y “Camilo”, estarían vinculados al tráfico de estupefacientes. En la diligencia fueron incautadas varias dosis de marihuana y cocaína, además de un celular que quedó a disposición de las autoridades.

Capturan a presuntos integrantes del Clan del Golfo con cientos de dosis de droga en Concordia

En la vereda Llanaditas, jurisdicción del municipio de Concordia, Antioquia, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, realizaron una operación que dejó como resultado la captura de dos personas señaladas de pertenecer a una estructura ilegal.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento se llevó a cabo mediante diligencias de allanamiento y registro, en las que fueron detenidos en flagrancia dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, identificados con los alias de “Pipón” y “Camilo”. Ambos son señalados por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Incautación de droga durante el operativo

Durante la intervención militar, las autoridades hallaron varias dosis de sustancias ilícitas que, al parecer, estaban listas para su distribución. Entre lo incautado se encuentran 49 dosis de marihuana, una bolsa con aproximadamente 150 gramos de la misma sustancia y 127 dosis de clorhidrato de cocaína.

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Además, en el lugar fue encontrado un teléfono celular, elemento que también fue incautado y que será analizado como parte del proceso investigativo.

Las autoridades indicaron que este tipo de operaciones buscan afectar las redes de microtráfico que operan en distintas zonas del departamento, reduciendo la circulación de estupefacientes y debilitando las economías ilícitas asociadas a estas estructuras.

Finalmente, los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.