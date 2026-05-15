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Resumen: Un accidente fatal en la NQS dejó un muerto y causó cierres temporales en Bogotá.

Fatal accidente en la NQS dejó un muerto y colapsó la movilidad en Bogotá

Un accidente fatal se registró en la mañana de este viernes 15 de mayo sobre la avenida NQS con calle 47, en sentido sur-norte, en Bogotá, hecho que obligó a las autoridades a realizar cierres parciales mientras adelantaban las labores de investigación judicial en el lugar.

El siniestro generó afectaciones en la movilidad durante varias horas en este importante corredor vial de la capital, mientras unidades de criminalística desarrollaban la inspección correspondiente para esclarecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo con el reporte oficial, personal del Grupo Guía realizó desvíos y gestionó el tránsito en la zona para mitigar el impacto vehicular que se presentó tras el accidente fatal.

Sobre las 8:00 de la mañana, Bogotá Tránsito confirmó que finalizaron las labores de criminalística y que la movilidad sobre la NQS con calle 47 fue habilitada nuevamente en su totalidad.

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Además, la entidad lamentó lo ocurrido y expresó un mensaje de solidaridad con los familiares de la persona fallecida en este accidente fatal.

Hasta ahora no se han revelado oficialmente detalles sobre la identidad de la víctima ni las causas exactas del siniestro, por lo que las investigaciones continúan para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y conducir con precaución para prevenir nuevas tragedias en las vías de Bogotá.

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