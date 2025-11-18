Resumen: Capturado Anderson, principal sospechoso del homicidio, tortura y secuestro del adolescente Harold Aroca en Los Laches, Bogotá. Pedraza ya era buscado por crímenes similares desde octubre.

Detienen a principal sospechoso del asesinato de Harold Aroca: ya tenía una orden de captura

Anderson, el presunto responsable del asesinato del adolescente Harold Aroca, de 16 años, fue capturado en Bogotá, revelando un grave historial criminal.

Las autoridades confirmaron que Anderson no solo enfrentará cargos por la muerte del adolescente, sino que ya registraba una orden de captura desde el mes de octubre por los delitos de homicidio, secuestro y tortura.

El arresto de Anderson se produjo en la tarde del 17 de noviembre, en el sector de Los Laches, el mismo punto crítico donde Harold Aroca fue visto por última vez en agosto.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que el detenido era buscado por la justicia desde hace semanas por homicidio agravado, secuestro simple y tortura agravada.

A estos cargos se sumarán presuntamente los de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, según la Fiscalía.

El caso de Harold Aroca conmocionó a Bogotá por su violencia y las presuntas motivaciones. El adolescente desapareció el pasado 5 de agosto, cuando se dirigía a un entrenamiento de fútbol en Los Laches.

Cámaras de seguridad y testimonios revelaron que fue interceptado y obligado a subir a un vehículo por cinco hombres encapuchados. Cuatro días después, su cuerpo fue hallado sin vida en una zona boscosa junto al Acueducto de Bogotá, presentando signos de tortura y acompañado de un mensaje intimidante.

Según las hipótesis de las autoridades, Harold Aroca pudo haber sido instrumentalizado por estructuras de microtráfico que operan en la zona y su asesinato se habría perpetrado como un acto de venganza o retaliación de estas redes criminales. Esta línea se refuerza por el prontuario de Anderson y por las denuncias de la madre de la víctima, quien relató que su hijo había mencionado en su colegio que sabía quién había cometido un homicidio días antes.

La captura de este sujeto impulsa el proceso judicial, pues el detenido deberá comparecer ante audiencias preliminares para responder por todos los crímenes que se le imputan.

