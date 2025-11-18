¡Leve retraso, pero todo en orden! El DIM tuvo dificultades para llegar a Barranquilla

Resumen: A pesar de un ligero retraso logístico en su itinerario de vuelo desde Bogotá, que pospuso su llegada a Barranquilla hasta la noche, el Deportivo Independiente Medellín (DIM) mantiene un ánimo alto mientras se prepara para enfrentar al Junior este miércoles en el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El "Poderoso de la Montaña", considerado el mejor equipo del año en la fase regular, busca comenzar con una victoria para acercarse a su objetivo de disputar la Gran Final de la Liga, soñando con el doblete tras ya estar clasificado a la final de la Copa BetPlay.
El DIM experimentó un ligero retraso en su itinerario de viaje hacia Barranquilla, donde tiene programado enfrentar al Junior este miércoles en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.
El ‘Poderoso de la Montaña’ tenía previsto arribar a la capital del Atlántico cerca del mediodía de hoy para iniciar su concentración; sin embargo, dificultades logísticas con los vuelos impidieron que la delegación viajara a la hora estipulada.
Según ha confirmado el club, la nueva hora de partida desde Bogotá está programada para las 5:30 de la tarde, por lo que su llegada a ‘Curramba’ será en horas de la noche.
A pesar del contratiempo, el ánimo en el equipo dirigido por Alejandro Restrepo sigue siendo alto.
Aunque aún no se ha revelado la lista oficial de viajeros, la plantilla se concentra en el objetivo de demostrar en la cancha por qué son considerados el mejor equipo del año en la fase regular.
El DIM llega a esta instancia con la ambición de disputar su segunda final del año en diciembre.
El ‘Poderoso’ ya se encuentra inscrito en la final de la Copa BetPlay y busca alcanzar la Gran Final de la Liga, soñando con el doblete.
El enfrentamiento contra Junior, un rival directo y fuerte en su casa, será fundamental para iniciar con pie derecho la fase decisiva del campeonato.
