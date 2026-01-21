Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¿Pensó que la ropa interior era una caleta segura? Cae mujer vendiendo droga en Bogotá

Lo que parecía ser una tarde tranquila para una mujer en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, terminó siendo su boleto directo a la cárcel.

La sospechosa, que caminaba con total normalidad, no contaba con que cada uno de sus movimientos era seguido paso a paso por las cámaras de seguridad de la ciudad.

La expendedora utilizaba los vehículos estacionados como escudo para concretar las ventas de estupefacientes en plena vía pública.

El reporte oficial indica que la mujer aplicaba tácticas para intentar burlar a las autoridades, como esconder las dosis de bazuco en su ropa interior. Gracias al monitoreo en tiempo real de las cámaras, los uniformados del CAI San Victorino recibieron las coordenadas exactas y sorprendieron a la mujer en flagrancia.

Al realizarle la requisa, los policías hallaron la droga oculta, procediendo a su captura inmediata por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Este operativo es una muestra del poder tecnológico con el que cuenta hoy la localidad de Santa Fe, que tiene a su disposición 253 dispositivos de videovigilancia de los más de 5.800 que operan en toda la capital.

La captura evidencia que el sistema C4 Bogotá se ha convertido en el “ojo en el cielo” que permite una reacción policial rápida y eficiente.

Finalmente, se reiteró la importancia de la denuncia ciudadana a través de la Línea 123, herramienta que, sumada a la vigilancia digital, es clave para recuperar el orden y la seguridad en los barrios más críticos de la ciudad.

Esta mujer escondía la droga en su ropa interior y la vendía en San Bernardo. Se movía muy tranquila, fumaba y hablaba por celular, mientras las cámaras seguían sus pasos. Al llegar, @PoliciaBogota la requisó, le hallaron bolsas de bazuco y fue capturada. 253 cámaras apoyan los… pic.twitter.com/jllqMQVVoL — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) January 21, 2026

