Santa Fe y Junior definen al campeón de la Superliga 2026 en El Campín tras empatar 1-1 en la ida. Foto: Independiente Santa Fe

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Estadio Nemesio Camacho El Campín será el escenario este miércoles, a las 7:30 p. m., de la gran final de vuelta de la Superliga BetPlay 2026, donde Independiente Santa Fe y Junior buscarán romper el empate 1-1 de la ida para coronar al primer campeón del año. El encuentro destaca por el duelo ofensivo entre Hugo Rodallega y Luis Fernando Muriel, además de enfrentar al mejor local contra el mejor visitante en la historia del torneo, bajo la dirección arbitral del tolimense Jairo Mayorga y el apoyo del VAR liderado por Fernando Acuña

En el Campín se define al primer campeón de 2026: Santa Fe y Junior por la gloria en la SuperLiga

El fútbol colombiano se prepara para una noche de emociones definitivas este miércoles, cuando Independiente Santa Fe reciba al Junior de Barranquilla en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

El encuentro, correspondiente a la vuelta de la Superliga BetPlay DIMAYOR 2026, llega con la balanza totalmente equilibrada tras el empate 1-1 en el partido de ida.

El duelo promete ser un choque de estilos y estadísticas contrastantes. Se enfrentará el equipo con el mejor registro de victorias como local en la historia de la Superliga contra el mejor visitante de la competición.

Para romper la paridad, ambos conjuntos confiarán en sus referentes ofensivos: el experimentado Hugo Rodallega comandará el ataque del cuadro “Cardenal”.

Lea también: https://www.minuto30.com/figura-en-la-champions-luis-javier-suarez-silencia-al-vigente-campeon-psg-y-pide-pista-para-el-mundial/1695766/

En el Campín se define al primer campeón de 2026: Santa Fe y Junior por la gloria en la SuperLiga

Mientras que el flamante refuerzo Luis Fernando Muriel será la principal amenaza en el frente de ataque de los dirigidos por Alfredo Arias.

En cuanto a la justicia en el campo, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol ha designado a Jairo Mayorga, del Tolima, como el juez central del compromiso.

Mayorga estará acompañado en las bandas por Juan C. García de Antioquia y Jorge Sanna de Norte de Santander.

Por su parte, el control del VAR recaerá en Fernando Acuña de Boyacá, asistido por Mario Tarache de Casanare, garantizando la tecnología al servicio de esta gran final.

A partir de las 7:30 de la noche, el “Coloso de la 57” será el escenario donde se bordará la primera estrella del año en el escudo del vencedor.

Más noticias de Deporte