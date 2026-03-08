Resumen: Un hombre de 47 años fue capturado en Guayabal durante la jornada electoral luego de ser sorprendido entregando propaganda política cerca de un puesto de votación. Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron más de $11 millones en efectivo y ahora deberá responder por el delito de corrupción al sufragante.

Capturan a hombre con propaganda política y $11 millones en puesto de votación de Guayabal

En el marco de la jornada electoral de este domingo 8 de marzo, las autoridades de Medellín realizaron la captura de un hombre de 47 años, quien fue sorprendido en flagrancia mientras entregaba propaganda política a los votantes.

El hecho tuvo lugar en el sector de Guayabal, al suroccidente de la ciudad, específicamente en las instalaciones de la escuela Cristo Rey Apolo, uno de los puntos de votación más concurridos de la comuna 15.

Durante el operativo, los uniformados de la patrulla de vigilancia incautaron al hombre más de 11 millones de pesos en efectivo, que presuntamente se utilizarían para influir en el voto de los ciudadanos.

Tras la detención, el implicado fue puesto a disposición de la autoridad competente, donde se espera que se adelanten los procedimientos judiciales correspondientes por el delito de Medellín .

Dispositivos de control y otros operativos

El procedimiento forma parte de un amplio dispositivo de control desplegado en Medellín y en otros municipios del Valle de Aburrá, en coordinación con la Policía Metropolitana, la Policía de Antioquia, la Personería Distrital y la Misión de Observación Electoral.

Las autoridades aseguraron que se mantienen atentos a posibles irregularidades y que el monitoreo continuará durante toda la jornada.

Paralelamente, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ejecutó la captura de un hombre de 45 años por orden judicial en la institución educativa Jorge Robledo, en la zona occidental de Medellín, acusado del delito de violencia intrafamiliar.

Asimismo, durante el desarrollo de la jornada electoral, las autoridades aplicaron 22 comparendos a ciudadanos que incumplieron la ley seca, establecida en el artículo 35, numeral 2, de la Ley 1801 de 2016.

Los reportes preliminares de las fuerzas de seguridad destacan que los casos detectados en Medellín se suman a un panorama nacional en el que ya se han incautado más de 3 mil millones de pesos por presuntos delitos electorales y en el que decenas de personas han sido privadas de la libertad por actos de corrupción al sufragante.

Desde el Puesto de Mando Unificado, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que se continuará con la supervisión y verificación en los 239 puestos de votación de la ciudad, con el objetivo de garantizar el desarrollo seguro y transparente de las elecciones.