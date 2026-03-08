Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez enfatizó que las condiciones de seguridad están dadas para que la jornada transcurra en paz y además confirmó que el Metro etrá gratis hasta las 6pm

Fico invita a todos los medellinenses a votar ¡con el metro gratis!

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio un parte de tranquilidad y normalidad para la jornada democrática de este domingo 8 de marzo. Bajo la premisa de garantizar elecciones “libres, transparentes y seguras”, el mandatario confirmó una noticia esperada por miles de ciudadanos: el Sistema Metro funcionará con tarifa $0.

Esta medida busca facilitar el desplazamiento de los votantes hacia los diferentes puestos de votación distribuidos en las 16 comunas y los 5 corregimientos de la capital antioqueña.

Horarios de la gratuidad

Es importante que los usuarios del sistema tengan en cuenta las franjas horarias establecidas para acceder al beneficio:

Inicio de la medida: Desde la apertura de la operación comercial del domingo.

Fin de la gratuidad: La tarifa de $0 pesos estará vigente únicamente hasta las 6:00 p. m.

Después de las 6:00 p. m.: Se reanudará el cobro habitual de la tarifa en todas las líneas.

¿Qué líneas incluye el beneficio?

La medida de transporte gratuito aplica para la red del Metro de Medellín, que incluye:

Líneas de Metro (A y B).

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Líneas de Metrocable (excepto Arví).

Línea T (Tranvía de Ayacucho).

Buses de Metroplús (Líneas 1, 2 y O).

Medellín lista para las urnas

El alcalde Gutiérrez enfatizó que las condiciones de seguridad están dadas para que la jornada transcurra en paz. “Sal y vota por quien te guste. A cuidar la democracia y a cuidar a Colombia”, expresó el mandatario a través de sus canales oficiales.

Se recomienda a los ciudadanos salir temprano, aprovechar la gratuidad del transporte y portar su documento de identidad original. Recuerde que la Ley Seca rige en toda la ciudad y que la Fuerza Pública tendrá un despliegue especial en los puntos críticos de votación.