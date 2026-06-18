Capturan a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo tras combates en Cáceres, Antioquia

Resumen: En zona rural de Cáceres, Antioquia, se registraron combates entre tropas del Gaula Militar, el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional contra integrantes de una subestructura del Clan del Golfo. En medio de la operación fueron capturados dos presuntos miembros de esta organización y se incautó material relacionado con actividades ilícitas.

En un operativo conjunto entre tropas del Gaula Militar del Bajo Cauca, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se registraron enfrentamientos con integrantes de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo en zona rural del municipio de Cáceres, Antioquia.

Los hechos ocurrieron en el sector de Guarumo, donde las autoridades adelantaban acciones de control y presencia territorial cuando se presentaron los combates con miembros de esta organización criminal.

Como resultado de la operación, fueron capturados dos presuntos integrantes de la estructura ilegal, quienes serían señalados de participar en actividades delictivas en la región.

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Durante el procedimiento, las autoridades incautaron diferentes elementos que, según el reporte oficial, estarían relacionados con actividades de tráfico de estupefacientes. Entre lo decomisado se encuentran 20 papeletas de tusi, 406 papeletas de cocaína y 303 cigarrillos de marihuana.

Asimismo, se halló un libro con información contable y dos teléfonos celulares, elementos que ahora son materia de análisis por parte de los investigadores.

De acuerdo con las autoridades, los capturados estarían vinculados con delitos como extorsión, secuestro y tráfico de estupefacientes, actividades que harían parte del accionar de esta subestructura criminal en el Bajo Cauca antioqueño.

El operativo hace parte de las acciones adelantadas para afectar las capacidades logísticas y financieras de los grupos armados organizados que tienen presencia en esta zona del departamento.