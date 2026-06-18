Antioquia blindada para la segunda vuelta: 19.000 uniformados vigilarán las elecciones este domingo

Resumen: Antioquia tiene listo un amplio operativo institucional y de seguridad para la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio, con más de 5 millones de votantes habilitados, 1.280 puestos y 16.388 mesas de votación. El despliegue incluye 19.000 uniformados de la Fuerza Pública, además del apoyo de la Registraduría y autoridades departamentales, con el objetivo de garantizar una jornada electoral segura, organizada y sin alteraciones del orden público en todo el territorio.

El departamento de Antioquia avanza en los preparativos para la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio, con un dispositivo institucional y de seguridad orientado a garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral en todo el territorio.

Tras la realización del Comité Departamental de Seguimiento Electoral, la administración departamental confirmó que están dadas las condiciones logísticas, operativas y de seguridad para que más de 5 millones de ciudadanos habilitados ejerzan su derecho al voto en las 9 subregiones del departamento.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, señaló que el objetivo de las autoridades es asegurar el libre ejercicio democrático de los ciudadanos, sin presiones ni interferencias en ninguna zona del departamento, incluidas las áreas rurales más apartadas.

De acuerdo con la administración departamental, el llamado a las autoridades civiles, militares y policiales ha sido enfático en garantizar no solo la seguridad durante la jornada, sino también la protección de los votantes antes, durante y después de ejercer su derecho, especialmente frente a denuncias por posibles casos de constreñimiento electoral en algunos municipios.

En ese sentido, el mandatario departamental explicó que se han realizado recorridos recientes en zonas con alertas de riesgo electoral, con el fin de sostener reuniones con autoridades locales y la fuerza pública, fortaleciendo la articulación institucional y atendiendo de forma directa las preocupaciones de las comunidades.

Logística electoral en Antioquia

Para esta jornada, el departamento contará con 1.280 puestos de votación y 16.388 mesas, distribuidas en el territorio. En estos espacios participarán los 5.448.000 ciudadanos habilitados, acompañados por más de 114.000 jurados de votación.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil Registraduría Nacional del Estado Civil, en coordinación con las autoridades departamentales, estará a cargo de la organización del proceso electoral, así como de la distribución del material y el acompañamiento a los funcionarios en cada municipio.

El delegado de la Registraduría en Antioquia, Adolfo Fernández, explicó que el despliegue logístico contará con apoyo institucional para garantizar que jurados y funcionarios lleguen a los puntos más alejados del territorio, con acompañamiento de la fuerza pública para el transporte del material electoral.

Despliegue de seguridad

El dispositivo de seguridad contempla la presencia de 19.000 uniformados de la Fuerza Pública en el departamento, integrados por el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que apoyará labores de vigilancia y monitoreo aéreo.

El esquema está conformado por 12.160 integrantes del Ejército, 6.342 de la Policía y 227 de la Armada, distribuidos en los diferentes puestos de votación y zonas estratégicas. Según las autoridades militares, el Ejército tendrá presencia en 398 puestos para acompañar el desarrollo de la jornada.

La Fuerza Pública reiteró que el objetivo es que la jornada transcurra sin alteraciones del orden público, garantizando el derecho al voto en condiciones de normalidad. Además, se destacó que el operativo cubre tanto la jornada electoral como el traslado y la custodia del material.

La administración departamental de Antioquia Antioquia reiteró que el trabajo articulado entre instituciones busca asegurar un proceso transparente, ordenado y con plenas garantías democráticas.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la participación ciudadana y al respeto de las reglas electorales, con el propósito de que la jornada del 21 de junio se desarrolle en calma y con respeto por la voluntad popular.