Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Dos personas fueron detenidas en estaciones del norte de Bogotá tras protagonizar agresiones contra auxiliares de Policía en hechos separados. Las uniformadas resultaron lesionadas y tuvieron que recibir atención médica, mientras que los capturados quedaron a disposición de las autoridades.

Capturan a dos personas por agredir a mujeres policías en estaciones de TransMilenio

Dos personas fueron capturadas en Bogotá luego de protagonizar agresiones contra auxiliares de Policía en estaciones del sistema TransMilenio, en hechos registrados en el norte de la ciudad. Ambos casos ocurrieron en puntos de la autopista Norte, dentro de la localidad de Chapinero, y están siendo investigados como violencia contra servidor público.

De acuerdo con información oficial, las detenciones se dieron en medio de operativos adelantados por uniformados adscritos al Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, en el marco de la estrategia de seguridad denominada Bogotá Camina Segura.

Dos hechos en estaciones del norte

El primer caso se presentó en la estación Héroes, donde una mujer fue capturada tras agredir tanto física como verbalmente a una auxiliar de Policía. Durante el incidente, la funcionaria resultó lesionada, lo que obligó a su valoración médica posterior.

El segundo hecho ocurrió en la estación Calle 100. Allí, un hombre fue detenido luego de golpear a una auxiliar de Policía que previamente le había llamado la atención por intentar ingresar de manera irregular al sistema de transporte.

Ambos episodios se registraron en momentos distintos, pero comparten el mismo patrón: agresiones directas contra personal encargado de la seguridad y el control dentro de TransMilenio.

Esto le podría interesar: Capturan a 12 personas por red de falsificación de dinero en Bogotá

Funcionarias lesionadas y fuera de servicio

Como consecuencia de los ataques, las dos auxiliares afectadas presentaron lesiones que requirieron atención médica. Esta situación derivó en que fueran excusadas temporalmente de sus funciones, lo que impactó la operación habitual del servicio policial en estas estaciones.

Estos sujetos agredieron a dos auxiliares de Policía, causándoles varias lesiones, cuando les impidieron colarse en el transporte público. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Los uniformados quedaron con incapacidad y los colados fueron capturados por violencia contra servidor público. ¡La autoridad se respeta!… pic.twitter.com/r8Y4dMtLnT — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 27, 2026

Las autoridades señalaron que este tipo de hechos no solo representa un riesgo para la integridad de los uniformados, sino que también afecta la capacidad de respuesta en el sistema de transporte masivo, donde el acompañamiento policial resulta clave para garantizar la seguridad de los usuarios.

Capturas y llamado a la denuncia

Las dos personas detenidas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes, donde deberán responder por el delito que se les atribuye.

Según cifras entregadas por la Policía, en lo que va de 2026 se han registrado 26 capturas en flagrancia por casos relacionados con violencia contra servidor público, lo que evidencia una problemática recurrente en distintos puntos de la ciudad.

Desde la institucionalidad se reiteró el rechazo a cualquier tipo de agresión contra quienes cumplen funciones de seguridad, al tiempo que se hizo un llamado a la ciudadanía para reportar comportamientos que alteren la convivencia o constituyan delitos. Para ello, se encuentra habilitada la Línea de Emergencias 123, canal a través del cual se pueden activar los protocolos de atención y avanzar en procesos investigativos.