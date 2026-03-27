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Resumen: Red de falsificación de dinero fue desarticulada en Bogotá; capturaron a 12 personas y cerraron dos centros clandestinos.

Capturan a 12 personas por red de falsificación de dinero en Bogotá

Una organización dedicada a la falsificación de dinero, con una capacidad de producción mensual cercana a los $500 millones de pesos, fue desarticulada en Bogotá tras un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía.

El operativo dejó 12 personas capturadas y permitió la intervención de dos centros clandestinos donde se fabricaban billetes falsos.

De acuerdo con las autoridades, la investigación permitió ubicar varios inmuebles en los que se realizaba la producción ilegal. Allí se empleaban impresoras de alta precisión tipo inkjet para replicar tanto moneda colombiana como extranjera, que posteriormente era introducida al mercado mediante transacciones cotidianas.

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Durante los allanamientos se incautaron $268 millones de pesos falsificados y 7.800 dólares igualmente adulterados. Además, fueron encontrados $162 millones de pesos auténticos, que serían producto de las ganancias obtenidas por la red. También se decomisaron tres taxis y una motocicleta que, según las autoridades, eran utilizados para el transporte y distribución del dinero ilícito.

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Las pesquisas evidenciaron que los implicados utilizaban modalidades como el “cambiazo” para poner en circulación los billetes, afectando principalmente a comerciantes y usuarios del transporte público. La actividad ilegal se concentraba en varias localidades de la capital, generando pérdidas económicas y debilitando la confianza en el uso de efectivo.

Siete de los capturados tenían antecedentes por delitos similares. Todos fueron presentados ante un juez, mientras avanzan las imputaciones por concierto para delinquir y falsificación de moneda.

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