Resumen: La Fiscalía confirmó la captura de dos candidatos al Congreso durante la jornada electoral. Freddy Camilo Gómez Castro, aspirante al Senado, fue detenido en Bogotá por su presunta participación en una red de corrupción relacionada con contrabando, mientras que Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara, fue capturado en Leticia por supuestamente ofrecer dinero a policías para evitar la incautación de 15 millones de pesos.

Capturan a dos candidatos al Congreso en plena jornada electoral: uno por red de contrabando y otro por presunto soborno

En medio de las elecciones para el Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de dos aspirantes al Legislativo en procedimientos realizados por las autoridades en distintas regiones del país. Se trata de Freddy Camilo Gómez Castro, candidato al Senado, y Víctor Hugo Moreno Bandeira, aspirante a la Cámara de Representantes.

Las detenciones se produjeron en el marco de las acciones desplegadas por el ente acusador para investigar posibles delitos que puedan afectar el desarrollo del proceso electoral. La información fue confirmada por la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deicy Jaramillo Rivera.

Captura de candidato al Senado en Bogotá

Uno de los casos corresponde a Freddy Camilo Gómez Castro, candidato al Senado, quien fue capturado mediante orden judicial en Bogotá.

El aspirante ejerció su derecho al voto en un puesto ubicado en la localidad de Engativá, en el occidente de la ciudad, y posteriormente fue notificado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) sobre el requerimiento judicial vigente en su contra.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Gómez Castro presuntamente haría parte de una red de corrupción que habría favorecido actividades de contrabando relacionadas con Diego Marín Buitrago, conocido con los alias de ‘Papá Pitufo’ o ‘El Viejo’.

Según los elementos recopilados por los investigadores, el hoy capturado habría mantenido contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y personas vinculadas a la Rama Judicial.

La hipótesis del ente acusador señala que estas relaciones habrían servido para facilitar el ingreso al país, el tránsito y la comercialización de mercancía de contrabando o evitar acciones contra la organización ilegal, a cambio de dinero.

Dentro de este mismo proceso también fueron capturados dos exintegrantes de la Policía Nacional: José Luis Olaya y Édgar Humberto Bacca.

En el caso de Olaya, las autoridades investigan si habría utilizado su experiencia en el área de talento humano de la institución para identificar uniformados de la Polfa que pudieran colaborar con la estructura ilegal. Además, presuntamente estaría encargado de recolectar dinero entre comerciantes en Cartagena para pagar sobornos.

Por su parte, Bacca estaría relacionado con el ingreso irregular de mercancía por los puertos de Barranquilla y Cartagena. De acuerdo con la Fiscalía, su presunto rol consistía en ubicar a agentes aduaneros y propietarios de agencias para obtener listados de contenedores que no debían ser revisados ni incautados.

El candidato al Senado y los dos exuniformados serán presentados ante un juez de control de garantías, donde una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputará los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.

Captura de aspirante a la Cámara en Amazonas

En un operativo realizado en Leticia, capital del Amazonas, las autoridades también capturaron a Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes.

La detención se produjo en inmediaciones del aeropuerto, durante un control realizado por la Policía Nacional. Según la información oficial, el aspirante habría ofrecido dinero a uniformados para evitar la incautación de 15 millones de pesos en efectivo que transportaba.

Por este hecho, un fiscal de la seccional Amazonas le imputará el delito de cohecho por dar u ofrecer.

El partido Centro Democrático informó que la Veeduría y la Dirección Nacional de la colectividad decidieron expulsar de manera inmediata a Víctor Hugo Moreno Bandeira. En un comunicado, el partido señaló que la decisión se tomó ante la presunta comisión del delito de cohecho y reiteró que el ahora exintegrante deberá responder ante las autoridades y entregar las explicaciones correspondientes sobre lo sucedido.

⚠️COMUNICADO: El Centro Democrático informa a la opinión pública que: La Veeduría y la Dirección Nacional del Partido han decidido expulsar de manera inmediata de la colectividad al señor Víctor Hugo Moreno Bandeira candidato a la Cámara por el departamento de Amazonas.… pic.twitter.com/sIKtmcniRF — Centro Democrático (@CeDemocratico) March 8, 2026

Los dos casos ahora quedarán en manos de la justicia, donde se definirá la situación jurídica de los capturados y el avance de los procesos en su contra.