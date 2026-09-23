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Resumen: La Fiscalía identificó una presunta red que habría utilizado funcionarios encargados del almacenamiento de armamento para alterar registros y facilitar la extracción de municiones de diferentes guarniciones militares. Cinco personas fueron capturadas en Bogotá, Armenia, Ibagué, Florencia y Villavicencio, mientras que alias ‘Sargento García’, recluido en La Picota, es señalado de coordinar la actividad desde prisión. La investigación documentó hechos en Ibagué y Santa Marta, incluida la salida de 22.126 cartuchos calibre 5.56, avaluados en más de $61 millones.

Capturan a cinco señalados de infiltrar depósitos militares y extraer material de guerra en Bogotá

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar una presunta red delincuencial que habría extraído y comercializado ilegalmente municiones y otros elementos de uso exclusivo de la Fuerza Pública mediante maniobras para alterar los controles establecidos en diferentes sedes militares.

La investigación, coordinada por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, contó con la participación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Como resultado, fueron capturadas cinco personas en Bogotá, Armenia, Ibagué, Florencia y Villavicencio.

Entre los detenidos hay tres suboficiales, uno activo y dos retirados, además de dos civiles. En la cárcel La Picota de Bogotá también fue notificado de su vinculación al proceso alias ‘Sargento García’, quien cumple una condena por tráfico de armas y sería el encargado de coordinar la actividad ilícita desde el centro penitenciario.

Así habría operado la organización

Las evidencias recopiladas indican que la estructura contactaba a funcionarios encargados del almacenamiento de armamento en diferentes guarniciones. Al parecer, les ofrecían dinero y otros beneficios para alterar registros, realizar legalizaciones fraudulentas y facilitar la salida de armas, municiones y componentes.

Hasta ahora, la investigación ha documentado hechos en el Cantón Militar Coronel Jaime Rooke, de Ibagué, y en el Batallón de Infantería Mecanizada No. 5 ‘General José María Córdova’, en Santa Marta.

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En Ibagué, un uniformado habría sido contactado en cuatro oportunidades bajo una promesa de pago de entre 4.000 y 6.000 pesos por cada cartucho entregado. Entre 2025 y 2026, la cantidad solicitada habría superado las 4.000 unidades.

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En Santa Marta, un sargento viceprimero que se desempeñaba como almacenista de armamento presuntamente avaló la salida de 22.126 cartuchos calibre 5.56 milímetros, avaluados en más de 61 millones de pesos, el 11 de septiembre de 2025.

Según la investigación, el material habría sido entregado a otras personas vinculadas con la organización para su posterior comercialización a los contactos establecidos por alias ‘Sargento García’.

Los delitos que serán imputados

La Fiscalía presentará a los capturados ante un juez de control de garantías de Bogotá y les imputará, de acuerdo con su posible responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas; peculado por apropiación; y cohecho por dar u ofrecer.

Durante los procedimientos de captura fueron incautados ocho teléfonos celulares, un computador portátil, un router WiFi, documentación relacionada con armamento, dos vehículos y 6.880.000 pesos en efectivo.

La investigación busca esclarecer la participación de los señalados en la extracción del material militar y la posterior comercialización de estos elementos.