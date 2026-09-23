Entre 6 se robaron 150 toneladas de café «a sorbitos»: A tres los mandaron para la casa y a tres para la cárcel

Resumen: La Fiscalía les imputó, según las responsabilidades individuales, delitos de hurto calificado y agravado, y receptación; cargos que ninguno de los procesados aceptó
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a seis personas, presuntamente vinculadas al hurto de 150 toneladas de café que eran transportadas en camiones entre enero de 2025 a enero de 2026.
La investigación permitió establecer que los robos ocurrieron en cinco hechos delictivos independientes que se presentaron mientras los automotores estaban en parqueaderos de paso, ubicados en los municipios de Girón, Piedecuesta, Lebrija y Bucaramanga (Santander). El valor total de los cargamentos podría superar los 3.200 millones de pesos.
Por estos hechos fueron judicializados Richard Orlando Laguna Lozada, José David Amorocho Romero, John Fredy Espinosa Pimiento, Fabio David Redondo Coronado, Raúl Fonseca Patiño y Luis Arturo Bnaguera Gonzales.
La Fiscalía les imputó, según las responsabilidades individuales, delitos de hurto calificado y agravado, y receptación; cargos que ninguno de los procesados aceptó. Tres de los hombres fueron asegurados en centros carcelarios, los demás afrontarán el proceso penal en libertad, bajo medidas privativas.
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