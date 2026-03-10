Resumen: Autoridades capturaron en Medellín a alias 'Tío' y alias 'Árabe', señalados de liderar extorsiones, secuestros y homicidios en varios sectores de la ciudad.

Golpe al crimen en Medellín: capturan a alias ‘Tío’ y ‘Árabe’, señalados de extorsiones y secuestros

En un nuevo golpe contra estructuras criminales en la ciudad, las autoridades capturaron a alias ‘Tío’ y alias ‘Árabe’, dos presuntos integrantes de organizaciones delincuenciales señalados de participar en delitos como extorsión, secuestro y homicidio en Medellín.

La captura de alias ‘Tío’ se realizó en medio de una operación del Gaula de la Policía Nacional en coordinación con la Alcaldía de Medellín.

Según las investigaciones, este hombre sería cabecilla del grupo de delincuencia común organizada conocido como ‘El Coco’, estructura que tendría presencia en varios barrios del occidente de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Tío’ habría estado vinculado durante más de 20 años a actividades criminales en sectores como Santa Lucía, La Floresta, La América, Santa Rosa de Lima, Juan XXIII, La Divisa y La Pradera. En estas zonas, presuntamente lideraba cobros extorsivos a comerciantes y transportadores que podían oscilar entre los $50.000 y los $80.000 pesos semanales.

Durante el mismo operativo también fue capturado alias ‘Árabe’, presunto integrante del grupo delincuencial ‘Los del Llano’, estructura que tendría vínculos con redes criminales que operan en el sector de Robledo.

Las autoridades indicaron que alias ‘Árabe’ sería el encargado de coordinar casos de extorsión y secuestro extorsivo en zonas como Olaya Herrera, Blanquizal y Cucaracho. Además, lo señalan de estar relacionado con el secuestro de dos personas ocurrido en marzo de 2025, por el cual los delincuentes exigían cerca de $12 millones de pesos para la liberación de las víctimas.

Asimismo, las investigaciones lo vinculan con un homicidio ocurrido en enero de 2026, presuntamente relacionado con disputas internas entre estructuras criminales por el control de territorios en la ciudad.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por delitos como concierto para delinquir agravado, extorsión, secuestro extorsivo y hurto.

Según el balance de seguridad de las autoridades, las acciones contra estas estructuras han contribuido a una reducción del 54% en los casos de extorsión en Medellín durante 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

