Se conocen más detalles del intento de fleteo de Laureles en que un presunto delincuente fue abatido

Minuto30.com .- Nuevos detalles se conocen tras la persecución que atravesó Medellín en la madrugada del lunes 9 de marzo. El coronel Juan Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval) junto con el Secretario de Seguridad de Medellín Manuel Villa, entregaron el balance oficial del operativo que terminó con un delincuente neutralizado y reveló datos clave sobre la operatividad criminal en el sector de Laureles.

La moto del “Ruleteo”: Placas falsas y múltiples reportes

El Coronel Sierra confirmó que la motocicleta utilizada por los delincuentes para atacar al ciudadano extranjero no era nueva en el radar de las autoridades, pues circulaba con placas falsas.

El sistema automatizado del 123 ya la tenía reportada como un vehículo recurrente en hurtos en diferentes sectores de la ciudad, mediante la modalidad del “ruleteo”, donde los delincuentes recorren sectores específicos buscando víctimas vulnerables para asaltarlas.

“Este resultado es significativo porque es la unión entre el ciudadano, nuestro sistema 123 y nuestras unidades de reacción”, enfatizó el alto oficial.

Gringo herido por robarle una cadena

La madrugada del lunes 9 de marzo se registró un intento de fleteo en un local de comidas rápidas en el sector de Laureles; dos individuos vestidos de negro llegaron en una moto del mismo color, y tras intimidar a los comensales intentaron quitar la cadena a un ciudadano estadounidense, quien opuso resistencia y recibió un disparo en una pierna con un arma de fogueo.

Los presuntos delincuentes huyeron del lugar, sin embargo la policía ya había sido alertada y al realizar un plan candado ubicaron a los delincuentes y una vez les dieron la orden de parar hicieron caso omiso, por lo que la policía disparó; el parrillero murió en el lugar, mientras que el conductor de la moto abandonó el vehículo y huyó corriendo.

“Seguridad jurídica para nuestros policías”

Uno de los puntos más relevantes de la rueda de prensa fue cuando el secretario de Seguridad Manuel Villa enfatizó sobre el balance de delincuentes abatidos en lo que va del año. Las cifras son contundentes, según explicó el funcionario, en menos de tres meses del 2026, ya son cinco los presuntos delincuentes dados de baja en Medellín, ya sea por legítima defensa o por la acción directa de la Policía.

El Distrito confirmó además que ha contratado abogados especializados para defender a los policías que se vean envueltos en procesos judiciales tras abatir delincuentes en cumplimiento de su deber.

Las autoridades locales enviaron un mensaje a la criminalidad

“El bandido tiene que saber que esa es una de las opciones que le puede pasar. O se les da de baja o se van a la cárcel”, sentenció Manuel Villa, secretario de Seguridad del Distrito de Medellín, en la rueda de prensa.