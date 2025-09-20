Cae alias ‘Murdoc’, cabecilla del GDCO ‘San Pablo’, vinculado a cinco homicidios en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Alias ‘Murdoc’, cabecilla del GDCO ‘San Pablo’, fue capturado en Medellín. Es señalado de cinco homicidios y otros delitos.

En un operativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado alias ‘Murdoc’, identificado como Edwin Ermilson Sánchez García, señalado coordinador del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) ‘San Pablo’.

Las autoridades informaron que alias ‘Murdoc’ tenía injerencia criminal en el barrio Santa Cruz y que estaría vinculado a por lo menos cinco homicidios.

Entre ellos, se le atribuye de manera directa el crimen de José Derian y las lesiones a Leyder, ocurridos el 12 de julio de 2024 en un ajuste de cuentas por rentas ilegales.

Durante el procedimiento también fue notificado Miguel Ángel, integrante de la misma estructura que permanece privado de la libertad, por homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

En el operativo fueron incautados un arma de fuego, proveedores, munición y más de $13 millones de pesos en efectivo.

Según la investigación, el GDCO ‘San Pablo’ basaba sus actividades en la extorsión, cobro de rentas ilegales y retaliaciones violentas contra la comunidad.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: Flor Denis Ruíz y Valentina Barrios a la caza de la gloria en la final de Jabalina

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, aseguró que este resultado “ratifica que en Medellín no hay espacio para la impunidad. La institucionalidad está unida y no permitirá que el crimen organizado someta a los barrios”.

Los dos capturados presentan antecedentes por extorsión, porte ilegal de armas, hurto calificado, fuga de presos y cohecho.

Alias ‘Murdoc’ quedó a disposición de la Fiscalía, mientras avanza la investigación para desarticular de manera definitiva a esta estructura criminal.

Más noticias de Medellín