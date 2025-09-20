Las atletas colombianas Flor Denis Ruíz y Valentina Barrios aseguraron su cupo en la final del lanzamiento de jabalina en el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio, Japón.

La clasificación se dio este viernes 19 de septiembre, en una jornada donde también destacó Natalia Linares con un bronce en salto largo.

Valentina Barrios, compitiendo en el Grupo A, fue la primera en lograr la hazaña. Su mejor registro fue de 60.98 metros, conseguido en su tercer intento.

Esta marca la ubicó en la sexta posición de su grupo y le otorgó la casilla 12 en la general, suficiente para entrar a la instancia definitiva.

Por su parte, la actual subcampeona mundial, Flor Denis Ruíz, hizo parte del Grupo B. Su primer lanzamiento de 62.11 metros fue su mejor marca.

Ese resultado la dejó en el quinto lugar de su grupo y la octava posición de la general, logrando así su clasificación. Ruíz se acercó a la marca mínima de 62.50 metros para clasificar directamente.

Flor Denis Ruíz y Valentina Barrios a la caza de la gloria en la final de Jabalina

Cabe destacar que la actual campeona mundial y olímpica, la japonesa Haruka Kitaguchi, no logró avanzar a la final.

Por otra parte en la exigente prueba del heptatlón, Martha Valeria Araújo representó al país, completando las primeras cuatro pruebas.

Sus registros fueron de 13.13 segundos en los 100 metros vallas, 1.74 metros en el salto alto, 13.98 m. en la impulsión de la bala (liderando su Grupo B) y 24.67 segundos en los 200 metros planos.

Tras estas pruebas, Araújo acumuló 3.718 puntos, ubicándose en la posición 15 de la general.

Este sábado, Martha Valeria competirá en las pruebas restantes (salto largo, lanzamiento de jabalina y 800 metros). Además, los marchistas Lucy Mendoza, Laura Chalarca, Mateo Romero y César Herrera competirán en la prueba de los 20 km.

