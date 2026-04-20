Resumen: Capturan a alias Gomelo en Villa Hermosa, Medellín, con armas y señalado de homicidio ocurrido en abril.

¡Cayó alias ‘Gomelo’! Lo agarraron con armas y lo señalan de homicidio en Medellín

La captura de alias Gomelo se convirtió en un nuevo golpe contra la criminalidad en Medellín. El procedimiento se llevó a cabo en Villa Hermosa, donde las autoridades lograron ubicar al señalado en medio de un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía y la Alcaldía.

De acuerdo con la información oficial, la acción se originó tras una alerta ciudadana que advertía sobre una posible agresión. Ante el riesgo para la vida de una mujer, uniformados ingresaron a una vivienda con autorización, donde encontraron a alias Gomelo en posesión de varias armas de fuego y otros elementos de interés para la investigación.

Durante el registro fueron incautadas una pistola, dos escopetas, munición, un proveedor, un supresor de sonido y equipos de comunicación, lo que reforzó las sospechas sobre su presunta participación en actividades delictivas.

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Las autoridades señalaron que presuntamente alias Gomelo estaría relacionado con un homicidio ocurrido el pasado 12 de abril en el sector Los Mangos. Según las investigaciones, el hoy capturado habría ingresado a una residencia y disparado contra la víctima antes de huir del lugar.

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Asimismo, se conoció que el detenido tenía antecedentes judiciales por delitos como homicidio y tráfico de estupefacientes, y que había recuperado la libertad recientemente, en 2024.

Tras su captura en flagrancia, este sujeto fue presentado ante un juez de control de garantías, quien ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de porte ilegal de armas. Paralelamente, avanza el proceso judicial que busca esclarecer su presunta responsabilidad en el crimen investigado.

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