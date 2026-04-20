Multa millonaria: SIC sanciona a Bayer S.A. y Comfenalco Quindío por sobrecostos de hasta 400% en medicamentos

Minuto30.com .- La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció este lunes drásticas sanciones por más de $1.379 millones contra el laboratorio farmacéutico Bayer S.A. y la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío.

Ambas entidades fueron multadas por violar el régimen de control de precios, comercializando medicamentos esenciales muy por encima de los topes máximos fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.

De acuerdo con el ente de control, estas prácticas abusivas afectan directamente los recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y limitan el acceso de los pacientes a sus tratamientos.

Los hallazgos en Comfenalco Quindío: sobrecostos exorbitantes

Durante las investigaciones (bajo la Resolución No. 16791 de 2026), la “SIC del Cambio” evidenció que en su rol de distribuidor mayorista en Armenia, Comfenalco Quindío comercializó durante 2023 al menos 26 medicamentos institucionales con sobrecostos que alcanzaron hasta un 400% sobre el precio máximo permitido.

Algunos de los casos más críticos revelados por la entidad incluyen:

Ferinject: Medicamento vital para el tratamiento de la anemia. Su precio máximo regulado era de $82.752, pero fue vendido por $413.760.

Depo-Medrol: Utilizado para tratar enfermedades crónicas como la artritis y afecciones autoinmunes, pulmonares o reumáticas. Su límite legal era de $5.029, y fue comercializado por $23.425.

El caso de Bayer S.A.: ventas masivas irregulares

Por su parte, en la investigación independiente contra el laboratorio farmacéutico (Resolución No. 18856 de 2026), la Superintendencia comprobó irregularidades en la venta del Neogynon, un medicamento utilizado como anticonceptivo y en tratamientos para trastornos menstruales y de fertilidad.

Entre octubre de 2022 y junio de 2023, Bayer S.A. comercializó al menos 83.525 unidades de este producto aplicando sobreprecios que oscilaron entre el 26,52% y el 46,81% por encima del límite regulado.

Impacto en la salud pública y proceso legal

La Superintendencia fue enfática en señalar que exceder los precios de los medicamentos no es una “irregularidad menor”, sino una conducta grave que atenta contra la sostenibilidad financiera del sistema de salud, especialmente al tratarse de tratamientos de uso frecuente y para enfermedades crónicas u hormonales.

La SIC advirtió que continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia en toda la cadena de comercialización: laboratorios, mayoristas, EPS e IPS. Finalmente, la entidad aclaró que estas sanciones corresponden a decisiones de primera instancia, por lo que tanto Bayer S.A. como Comfenalco Quindío tienen derecho a presentar los respectivos recursos de reposición y apelación.

Comunicado de la SIC