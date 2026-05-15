Le pusieron esposas a alias ‘Bollito de Gato’; lo señalan de mover explosivos del ELN entre Arauca y Bogotá

La Policía Nacional confirmó la captura de alias ‘Bollito de Gato’, señalado por las autoridades como uno de los principales articuladores de la red urbana del ELN y presunto enlace entre estructuras guerrilleras de Arauca y células ilegales con presencia en Bogotá.

El operativo fue adelantado por unidades de inteligencia de la Policía Metropolitana de Bogotá y el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas (GRATE), en coordinación con el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.

La captura de ‘Bollito de Gato’ se realizó mediante orden judicial en el sector conocido como El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca. Según las autoridades, el hombre, de 32 años, haría parte de la estructura ‘Domingo Laín Sanz’ del ELN.

De acuerdo con la investigación, ‘Bollito de Gato’ sería experto en el manejo de explosivos y tendría funciones relacionadas con inteligencia criminal, seguimiento de objetivos y coordinación de acciones entre integrantes de la organización armada.

La Policía indicó que el capturado deberá responder por los delitos de terrorismo agravado en grado de tentativa, porte ilegal de armas, receptación y lesiones personales.

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Las autoridades también señalaron que el hombre tendría una trayectoria criminal cercana a 12 años dentro de la organización guerrillera, periodo en el que habría recibido entrenamiento especializado en municipios como Fortul y Tame, en Arauca.

Tras su captura, el señalado integrante del ELN fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.

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