Caen ‘Los del Llano’: red criminal que extorsionaba, torturaba y desplazaba familias en Medellín

Resumen: Golpe al crimen en Medellín: capturaron a 11 integrantes de ‘Los del Llano’, señalados de extorsionar, torturar y desplazar familias en el occidente de la ciudad.

En un contundente golpe contra el crimen organizado en Medellín, la Policía Nacional, en articulación con la Alcaldía de Medellín, logró la captura de 11 integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO) ‘Los del Llano’, estructura criminal que operaba en el occidente de la ciudad y que estaría vinculada a graves hechos de extorsión, tortura y desplazamiento forzado.

Las detenciones se realizaron en cumplimiento de órdenes judiciales por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y desplazamiento forzado, afectando de manera directa la capacidad criminal de esta organización ilegal, la cual rendía cuentas al GDO Robledo, según las autoridades.

Durante el operativo fue capturado alias ‘Trenzas’, señalado como el cabecilla principal de la estructura, junto a varios coordinadores de zona que ejercían control criminal en el corregimiento de San Cristóbal.

De acuerdo con la investigación, el grupo se dedicaba al cobro sistemático de extorsiones a comerciantes y habitantes del sector, imponiendo cuotas ilegales bajo amenazas y actos de intimidación.

Las víctimas que se negaban a pagar eran obligadas a abandonar sus viviendas, generando desplazamiento forzado y permitiendo a la organización ejercer control territorial mediante el miedo, una práctica reiterada que afectó a múltiples familias.

Uno de los hechos más graves documentados por las autoridades ocurrió el 8 de marzo de 2025, cuando integrantes de ‘Los del Llano’ retuvieron y torturaron a dos jóvenes de 16 y 18 años en el sector conocido como El Cucaracho.

Según la investigación, los criminales utilizaron choques eléctricos para intimidar a las víctimas y presionar a sus familias, exigiendo el pago de $20 millones de pesos a cambio de su liberación.

En el marco de las capturas, las autoridades incautaron dos pistolas, una escopeta, 20 cartuchos calibre 38 y siete teléfonos celulares, elementos que serán clave dentro del proceso judicial y que evidencian la capacidad armada y operativa del grupo delincuencial.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con las operaciones contra las estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia en Medellín, e hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente los casos de extorsión, a fin de seguir debilitando estas organizaciones ilegales.

